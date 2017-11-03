Швеция назва приоритеты председательства в Совмине Северных стран

Стокгольм, , 17:44 — REGNUM Привлекательный, инновационный и безопасный Северный регион — такие приоритеты Швеции, которая в 2018 году будет председательствовать в Совете министров Северных стран представил глава правительства Швеции Стефан Лёвен, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 ноября, в пресс-службе Совета министров Северных стран.

«Доверие и равенство, равноправие полов и открытость — это исключительные черты социальной модели Северных стран. Мы сталкиваемся с немалым количеством вызовов, которые могут увеличить разницу между нашими странами и изменить их отношения», — сказал Лёвен, представляя программу председательствования во время сессии Северного совета в Хельсинки.

Подчеркивается, что Северные страны поддерживают Парижское соглашение и повестку ОНН в области гармоничного развития до 2030 года — международные соглашения, связанные с изменением климата и созданием устойчивого мира.

«Нужны всесторонние усилия, чтобы в Северном регионе и во всем мире были достигнуты цели Парижского соглашения и повестки в области гармоничного развития до 2030 года. Поэтому мы будем стремиться к сотрудничеству в сферах биоэкономики, устойчивого строительства и климата, прогрессивного транспорта», — сказал Лефвен.

Как и в нынешней программе председательствования Норвегии, новая программа Швеция объявляет цифровые технологии преемственным приоритетом. Швеция продолжает реализовывать соглашение Северных и прибалтийских стран, которое было заключено на конференции «Цифровой Север», прошедшей в апреле 2017 года. Цель соглашения — создать цифровые решения, которые повысили бы свободу движения людей, предприятий, товаров и услуг в Северном и Прибалтийском регионах.

В 2018 году Швеция также организует несколько конференций Северных стран, в том числе конференцию на тему воздействия цифровых технологий и роботизации на рынок труда, конференцию на тему попадания женщин, родившихся за границей, на рынок труда в Северном регионе, международную конференцию «на тему мужчин, равенства полов и мужественности».