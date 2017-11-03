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Литва повышает зарплаты солдатам

Политика

Повышение довольствия должно стать дополнительной мотивацией для службы

Литва повышает зарплаты солдатам
7thArmyJMTC
Литовские солдаты на учениях

Вильнюс, 3 ноября 2017, 17:33 — REGNUM  До 2020 года зарплаты литовским военным повысят на 30%, объявило Минобороны Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 ноября. Для этого из бюджета планируется выделить почти 90 млн евро, а соответствующий проект уже утверждён правительством.

Сейчас рядовой в Литве получает «на руки» 555 евро, сержант — 714 евро, капитан — 1022 евро. Плюс деньги на питание — ежемесячно по 240 евро. В итоге до конца 2018 года эти суммы будут увеличены на 15%, а в 2019—2020 годах поэтапно ещё настолько же.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве с 2014 года возвращён обязательный воинский призыв. Поводом стала «возможная агрессия России против Литвы». Ежегодно обозначается квота призывников, а их выбирает компьютер с помощью так называемой «лотереи» — из всего списка юношей призывного возраста новобранцев выбирают случайным методом.

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