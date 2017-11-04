ОНФ проведет во всех регионах акции ко Дню народного единства

Москва, , 06:20 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) во всех регионах страны проведут акции и примут участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства. Как сообщает пресс-служба ОНФ, в общей сложности в регионах состоится более 200 всевозможных мероприятий, к которым присоединятся свыше 3,5 тыс. активистов организации.

В Москве активисты ОНФ примут участие в праздничном митинге-концерте «Россия объединяет». На территории спортивного комплекса «Лужники» состоятся две концертные программы, фестиваль кухни народов страны, спортивные акции. Со своими песнями на митинге-концерте выступят известные российские исполнители.

«4 ноября — это не просто очередной выходной день, это наша память, наша история. Российский народ всегда доказывал, что только вместе и объединив усилия можно и нужно добиваться побед, — заявил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов. — И День народного единства — тот самый праздник, когда мы собираемся вместе, семьями, друзьями, не только для того, чтобы увидеться и пообщаться. В этот день мы прежде всего хотим показать, что вне зависимости от политических, религиозных и иных взглядов, мы — единый большой народ, который помнит и ценит свою историю, своих предков. Уверен, что концерт «Россия объединяет» станет площадкой празднования этого значимого для страны дня, и все получат заряд положительных эмоций».

Мероприятия пройдут и в крупных региональных центрах, и в небольших городах. В историческом центре Костромы пройдет акция «С чего начинается Родина», активисты ОНФ из Рыбинска Ярославской области проведут флешмоб «Мы разные, но Россия у нас одна», а в Мончегорске Мурманской области пройдет акция «Венок славянской дружбы». Город Великий Новгород — место, где будет организована интерактивная экскурсия «Свет тысячелетий», ее участники исполнят отрывки из литературных произведений писателей и поэтов, увековеченных на знаменитом памятнике «Тысячелетие России». В Казани Народный фронт проведет «уроки мужества», а в Улан-Удэ пройдет квест «Ночь, улица, фонарь, аптека», посвященный истории города и его жителей.