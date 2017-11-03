ГД предлагают запретить использовать данные детей без согласия родителей

Москва, , 17:13 — REGNUM Законопроект, полностью запрещающий использование персональных данных несовершеннолетних граждан без согласия их родителей, внёс в Государственную думу член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Как отмечает автор инициативы, действующие сегодня нормы закона о персональных данных никак не затрагивают вопрос сбора, обработки и хранения персональных данных несовершеннолетних детей. При этом их данные используются в детских садах, школах, а также в медицинских и других учреждениях, а от имени детей выступают их родители.

Кроме того, напоминает Горелкин, несовершеннолетние граждане РФ старше 14 лет могут устраиваться на работу, где также становятся субъектами персональных данных. По оценке экспертов, число трудящихся несовершеннолетних в РФ может доходить до 1 млн человек.

«Таким образом, целесообразно предоставить несовершеннолетним трудящимся право самостоятельно давать согласие на обработку их персональных данных работодателю, если такая обработка необходима в связи с осуществлением трудовой деятельности», — отмечает автор законопроекта.

Помимо этого, персональные данные несовершеннолетних могут также использоваться в интернете и вызвать негативные последствия и вовлечь детей в преступную деятельность.

«В 2016 и 2017 годах в результате действий в сети интернет так называемых «групп смерти», произошёл ряд случаев самоубийств несовершеннолетних пользователей. Администраторы таких «групп смерти» манипулировали жертвами, в том числе, при помощи их персональных данных (фамилии, имени, адресе места жительства и так далее), бесконтрольно распространяемых в различных источниках», — подчеркнул депутат.

В связи с этим, он предлагает разрешать использовать персональные данные несовершеннолетних детей только с разрешения их родителей или законных представителей.

«В случае принятия законопроекта будет установлен полный запрет на обработку персональных данных несовершеннолетних субъектов без согласия их законных представителей (за исключением обработки персональных данных в связи с трудовой деятельностью несовершеннолетних)», — отметил депутат.