Финляндия берёт пример с США, а Латвия дрожит от страха: Радио REGNUM

Москва, 3 ноября 2017, 17:00 — REGNUM
- Американо-украинская тактика: как Москва влияет на выборы лидера Финляндии;
- У страха глаза велики: Латвия продолжает нагнетать ужас;
- Ограничение свободы: польского дипломата обвинили в «просмотре» российского телевидения;
- Политический киллер: негласного лидера Молдавии обвинили в убийствах;
- Учесть мнение людей: президент России призвал губернаторов опираться на гражданское общество.
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