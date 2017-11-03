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Финляндия берёт пример с США, а Латвия дрожит от страха: Радио REGNUM

Политика

«Российский след» обнаружен в Хельсинки, в Риге продолжается паника

Финляндия берёт пример с США, а Латвия дрожит от страха: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 3 ноября 2017, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Киев угрожает Польше, а Сербия не поддаётся на провокации: Радио REGNUM

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