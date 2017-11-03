В ДНР прокомментировали воинственную речь Порошенко

Донецк, , 16:23 — REGNUM Воинственная риторика президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы вернуться на линию разграничения, заставляют задуматься о безопасности границ ДНР, заявил полпред республики Денис Пушилин 3 ноября в интервью RT.

По его словам, Киев, с одной стороны, пытается саботировать и имитировать выполнение минских соглашений, а с другой — пытается исключить ДНР и ЛНР из переговорного процесса по Днобассу.

«С другой стороны, попытки кураторов от Запада в лице того же Курта Волкера заявить о том, что в переговорном процессе нет необходимости участвовать ДНР и ЛНР, в частности, по поводу ввода контингента ООН, что недопустимо и противоречит здравому смыслу», - сказал полпред ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября президент Украины Петр Порошенков ходе визита в воинскую часть в Киевской области по поводу Дня ракетных войск и артиллерии заявил, что данный тип войск должен быть готов «в любой момент» вернуться на линию разграничения в Донбассе и вступить в бой.

Напомним, 31 октября 2017 года спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что в переговорный процессе о вводе миротворцев ООН в Донбасс не нужно привлекать ДНР и ЛНР.

Читайте также: Госдеп США назвал «необязательными» переговоры с Донбассом по миротворцам

В ДНР и ЛНР сделали совместное заявление, что без согласия республик никакие силы ООН в Донбасс введены не будут.

Читайте также: Донбасс — Волкеру: Без нашего согласия никаких миротворцев здесь не будет

По словам главы МИД РоссииСергея Лаврова, заявление Волкера противоречит «нормандскому формату».

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко: Ракетные войска Украины должны быть готовы вернуться в Донбасс