О каких «болезненных решениях» по Карабаху говорил Серж Саргсян?

Ереван, , 15:56 — REGNUM Если Азербайджан опомнится, и решение по Карабаху действительно будет компромиссным, то, естественно, это будет болезненно для сторон, заявил сегодня, 3 ноября, на брифинге в парламенте заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя недавние слова президента Сержа Саргсяна о том, что в карабахском вопросе решение будет болезненным».

Через несколько дней после встречи Саргсян-Алиев в Женеве 16 октября президент Армении Серж Саргсян, будучи гостем в политической школе «Андраник Маркарян» правящей Республиканской партии Армении, заявил: «В арцахском (карабахском — ИА REGNUM ) вопросе будет болезненное решение. Решения не может быть без компромиссов».

«Если Азербайджан опомнится, и решение действительно будет компромиссным, то, естественно, это будет болезненно для сторон. Однако нет никаких признаков того, что Азербайджан готов предпринять конструктивные шаги», — сказал Кочарян.

«Я отказываюсь говорить о каком-либо компромиссе, потому что, если одна сторона говорит не об уступках, а наоборот, поднимает планку, то говорить об уступках армянской стороны является грубой ошибкой, это будет именно уступка, а не компромисс. Поэтому, в тот момент, когда Азербайджан заявит, что готов к компромиссу, я отвечу на все ваши вопросы», — заявил заместитель главы МИД Армении.

Шаварш Кочарян отметил, что есть вопросы, которые касаются только Нагорного Карабаха, и никто без Карабаха не может обсуждать эти вопросы.

«Это вопрос территориальной целостности Нагорного Карабаха, его статус. Никто не может обсуждать такие вопросы без Нагорного Карабаха. Посредники это прекрасно понимают, и не случайно они всегда говорят, что когда наступит этап, когда переговоры должны будут продвигаться вперед, без Карабаха это будет невозможно», — подчеркнул Шаварш Кочарян.

Последний раз тему компромиссов в карабахском урегулировании поднимал 23 августа 2017 г, покидавший свой пост сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта от США Ричард Хогланд, который представил основные пункты урегулирования конфликта.

Согласно опубликованным пунктам, стороны должны определить статус Нагорного Карабаха в будущем по обоюдному согласию и юридически обязывающему волеизъявлению. Территориям, которые не контролирует Баку и которые входят в бывшую Нагорно-Карабахскую Автономную область, должен быть предоставлен временный статус, который по меньшей мере даёт гарантии безопасности и автономии.

Территории вокруг Нагорного Карабаха (употреблён термин оккупированные) должны быть возвращены под контроль Азербайджана.

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Тема возврата Азербайджану территорий, о которых говорил Хогланд, воспринимается в Армении крайне болезненно. Принято считать, что если на переговорах по урегулированию карабахского конфликта Армения сама по себе, без Нагорного Карабаха, возьмёт на себя обязательства, то не сможет выполнить их без национального консенсуса, которое в данный момент сводится к тому, что нельзя отдавать Азербайджану территории.

Многие в Армении считают, что захват полка ППС вооружённой группой: «Сасна црер» летом 2016 г. произошёл именно потому, что на переговорном процесс по Карабаху обсуждались такие уступки, которые неприемлемы для большей части армянского общества, и что о переговорном процессе нет никакой официальной информации. Одно из первоначальных требований вооружённой группы также были связаны с Карабахом: «Сасна црер» требовала у властей высказать четкую позицию по карабахскому вопросу.

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Если проанализировать высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о карабахском урегулировании на встрече со студентами Балтийского федерального университета в Калининграде 6 июня, то он говорит о всём вышеперечисленном.

«Много раз мы были близки к развязке (даже на расстоянии вытянутой руки), потом срабатывал какой-то инстинкт недоверия то с одной, то с другой стороны. Но работу надо продолжать. Понятно, что есть некий набор принципов, который всеми в целом одобрен, но дело в деталях. При наличии согласия сторон в отношении того, какой должна быть развязка, на разных этапах движения, необходимо заранее согласовать целый ряд очень сложных деталей, которые затрагивают деликатные для каждой стороны вопросы, в том числе внутриполитические».