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Латвия отгородится забором не только от России, но и от Белоруссии

Политика

Как только завершат строительство забора с Россией, возьмутся за аналогичную стройку у границы Белоруссии

Латвия отгородится забором не только от России, но и от Белоруссии
Забор

Рига, 3 ноября 2017, 15:45 — REGNUM  Должностные лица Латвии объявили, что как только в 2018 году будет закончено строительство ограждения у границы с Россией, будет построен и забор протяженностью 120 км у границы с Белоруссией. Об этом 3 ноября заявил начальник Даугавпилсского управления погранохраны Латвии Олег Емашов, который в эфире латвийской общественной радиостанции сказал, что в 2018 году на охрану восточных границ будет потрачено 3,7 млн евро, а общие расходы на ограждение у границы с Белоруссией будут составлять 10,5 млн евро.

«Ограждение в высоту будет достигать 2 метров, сверху будет колючая проволока. Это не будет монолитный забор — он будет прерываться из-за естественных препятствий, таких как озера, болота и реки», — сказал он.

В 2016 году Латвия начала строить ограждение вдоль своей границы с Россией, его строительство должно завершиться в конце 2018 года. Забор у границы с Белоруссией планируется построить до конца 2020 года.

Должностные лица отмечают, что ограждения возводятся «не из военных соображений, хотя отношения с Россией делаются все более напряженные».

«И Россия, и Белоруссия стали дорогами для торговли людьми, по которым в ЕС пытаются проникнуть нелегальные мигранты из Афганистана, Пакистана и других стран. Ежегодно под арест попадают десятки таких мигрантов», — утверждает новостное агентство BNS.

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Миграция, гражданство, паспортизация

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