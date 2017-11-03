Северный флот РФ впервые проведет учение по наведению переправы ночью

Москва, , 15:41 — REGNUM Сегодня, 3 ноября на Северном флоте РФ началось тактико-специальное учение по наведению и обороне временной переправы через водные преграды. Учение проходит в Мурманской области, сообщили в Минобороны РФ.

Учение по наведению временной переправы через водные преграды в условиях полярной ночи на Крайнем Севере будет проведено впервые в истории Северного флота РФ.

В учении принимают участие более 500 военнослужащих и порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Основные задачи учения — совершенствование практических навыков бойцов мостовой роты по наведению временной переправы через реку из комплекта малого автодорожного разборного моста (МАРМ) и проверка степени подготовленности военнослужащих в сложных погодных условиях Крайнего Севера в осенне-зимний период.

Учение состоит из трёх этапов. В ходе первого проходит установка мостового перехода через реку Кола с использованием комплекта МАРМ.

На втором этапе учения будет организовано воинское движение по установленному мосту и отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Завершит тактико-специальное учение третий этап, планируется отработать свертывание войск Северного флота РФ и совершение марша в пункты постоянной дислокации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2017 года участники 53-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходила в Мурманской области, побывали с экскурсией на борту ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий», тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и дизель-электрической подводной лодки «Владикавказ». Депутатов ознакомили с боевыми возможностями Северного флота РФ.

Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. При этом в учениях будет учитываться боевой опыт Сирии.

В 2016 году было проведено 3630 учений, а также 5 внезапных проверок боеготовности войск.

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