Новгородцы смогут почитать лучшие эссе кандидатов в областное правительство

Великий Новгород, , 15:40 — REGNUM Открытый конкурсный отбор на руководящие должности в правительстве Новгородской области предполагает написание эссе на тему «Перспективы и риски развития соответствующей сферы деятельности Новгородской области». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, объём сочинения не должен превышать две страницы.

Необходимость написания эссе в областном департаменте государственного управления объяснили тем, что «руководитель обязан уметь формулировать более-менее долгосрочные планы своей деятельности».

«Основная наша цель — опережающее развитие региона, поэтому приоритеты будут отданы кандидатам, сумевшим отразить это в своих программах. Андрей Сергеевич Никитин [губернатор Новгородской области — прим. ИА REGNUM] планирует лично знакомиться с эссе. Самые интересные материалы будут размещены в открытом доступе, на информационных ресурсах, без указания имени автора, что позволит сделать процедуру более открытой, даст возможность экспертам и всем неравнодушным людям высказать своё мнение», — заявила руководитель департамента государственного управления Новгородской области Анна Бирюкова.

Оценивать кандидатов будут ведущие эксперты, представители бизнес-сообщества и общественности. Так, например, в число членов комиссии по отбору кандидата на руководящую должность в сфере культуры вошли заведующий Музеем археологии НовГУ Павел Колосницын, художественный руководитель Новгородского театра для детей и молодежи «Малый» Надежда Алексеева, генеральный директор Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева, а также историк, писатель, кандидат исторических наук Виктор Смирнов.

Кандидатам предстоит пройти три этапа отбора и финальное собеседование с главой региона. Комиссией будет оцениваться стаж и опыт управленческой деятельности претендентов, профессиональные компетенции, личностные качества кандидатов. Претендентов также ожидает деловая игра, решение кейсов, тесты по русскому языку, IT-технологиям, менеджменту, знанию Конституции РФ, законодательства и многое другое.

По данным департамента государственного управления Новгородской области, на конкурс уже заявились более 50 человек в возрасте от 30 до 45 лет из Новгородской области, Москвы, Ульяновска, Пскова. Основной интерес проявляется к сфере экономики и привлечения инвестиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытый конкурсный отбор для желающих занять должности руководителей органов исполнительной власти региона в сферах экономики, культуры и туризма стартовал в Новгородской области с 27 октября. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин пояснил, что столь тщательный подход к отбору кандидатов обусловлен тем, что «люди должны не просто подать документы, но и рассказать, как они видят свою работу, и какую пользу они планируют принести области».

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