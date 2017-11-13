Заявлены новые кандидаты на пост министра иностранных дел России

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 31 октября народным комиссаром труда Шляпниковым объявлено о том, что СНК приступает к изданию декретов о полном социальном страховании рабочих, городской и сельской бедноты «на основе рабочих страховых лозунгов».

За подписью наркомзема Милютина опубликовано постановление правительства о правах волостных земельных комитетов в области «проведения в жизнь немедленной передачи помещичьей и прочей земли народу впредь до окончательного определения Учредительным собранием всех подробностей земельной реформы».

С 7 час. вечера заседала комиссия при Викжеле. Установлен приблизительный состав органа («Временный народный совет»), перед которым должно быть ответственно новое правительство. Общее число мест — 420. Из них: Викжелю —15, Потельсоюзу — 5, профсоюзам — 20, Петроградской и Московской городским думам по 50 мест, остальные места предоставляются советам.

По докладу представителей Петроградской городской думы, сделанному ими на заседании 1 ноября, переговоры шли таким образом: представители городской думы, меньшевики и правые с.-р. считали, что ядром «Совета» должны быть городские самоуправления; им должно быть предоставлено 150 мест. Большевики настаивают на том, что этим ядром должен быть Совет (имелся в виду ВЦИК Советов). В результате прений было решено, ввиду непримиримости обеих точек зрения, вопрос оставить открытым и предоставить городским самоуправлениям и советам равное число мест — по 100.

Затем совещание перешло к обсуждению кандидатур в будущее правительство. Представители всех партий заявили, что они не уполномочены выразить окончательное мнение. Все согласились на том, что сейчас важно наметить лишь общие контуры, детали же выяснятся впоследствии. Анский и Широкий, участники совещания от Петроградской думы, излагают переговоры так:

«…На пост министра-председателя были выдвинуты кандидатуры Чернова и Авксентьева. Против Авксентьева высказались большевики, и его кандидатура была снята. Против Чернова выдвигался довод, что его кандидатура будет враждебно встречена иностранными державами и в некоторых общественных кругах. Большевикам был задан вопрос, имеется ли у них свой кандидат в премьеры. Большевики ответили, что в их кабинете уже есть председатель, но навряд ли заявление было серьезным, так как на кандидатуре Ленина никто из большевиков не настаивал. Решено, что премьеру должно быть предоставлено право отвода и замены министров.

На пост министра иностранных дел предложены: Авксентьев, Скобелев, Троцкий, Покровский (последние два выдвинуты большевиками). После краткого обмена мнений кандидатуры Троцкого и Скобелева снимаются.

На пост военмора — Верховский, Вердеревский; юстиции — Малянтович, сенатор Соколов; финансов — Рожков, Скворцов, Кузовков; земледелия—С. Маслов; торговли и промышленности — инж. Красинов, заведующий заводами Сименс-Шукерт [предложен большевиками; очевидно, Красин — ИА REGNUM ]; труда — Гвоздев (против него возражают большевики); путей сообщения — инж. Ушинский [очевидно, Крушинский, левый с .-р. — ИА REGNUM ]; продовольствия— Пешехонов, Теодорович, Милютин (последние двое предложены большевиками); внутренних дел — Рыков, Салтыков; почт и телеграфов — Малянтович. На этом заседание было прервано».

Петроградская дума постановила принять участие в совещаниях при Викжеле на основе неизменности состава Временного правительства и неучастия большевиков в новом составе кабинета.

Дважды состоялись заседания ВРК. Заслушан подробный доклад делегации Совета города Луги, посетившей также Керенского. По ходатайству делегации студенческих организаций социалистических партий (включая и большевиков) решено освободить арестованных в связи с восстанием юнкеров-социалистов.

Заслушаны доклады о состоянии ряда воинских частей. Представители Литовского и других полков поднимают вопрос о возможности ведения переговоров с войсками Керенского в целях мирного исхода борьбы. Полковой комитет Литовского полка решил послать делегацию в Комитет спасения и к Керенскому, но предварительно Комитет требует директив ВРК. Представителям полков отвечают Сталин и Зиновьев, указывающие на недопустимость в настоящий момент переговоров. Вследствие того, что делегаты полков настаивают на своих предложениях, создается комиссия в составе Зиновьева, Урицкого, Ефимова и представителей полков для выработки условий переговоров с казачьими частями Керенского.

На заседании Петроградского совета Зиновьев сообщил о посылке делегации ВРК к войскам Керенского с предложением сдаться в распоряжение ВРК и арестовать Керенского, Савинкова, Краснова. Делегация посылается по инициативе восьми петроградских полков. Несмотря на то, что ВРК уверен в безуспешности делегации, все же он «согласен произвести такую попытку, если есть еще товарищи, которые полагают, что она может иметь успех». Вместе с тем делегация должна помнить, что «борьба кончена и дело идет лишь об условиях мира».

«Перемирие не заключено и не может быть заключено. Военный штаб склонен видеть в предлагаемом нам перемирии военную хитрость со стороны наших врагов. Штаб революции вполне будет готов к перемирию, когда враг будет обезврежен… Сейчас протекает совещание представителей всех партий с Викжелем и почтовиками. Все группы склонны к соглашению с Советом, кроме правых с.-р. и меньшевиков… Исход борьбы решится сегодня ночью или завтра».

После прений было принято воззвание к железнодорожникам, разоблачающее политику Викжеля и призывающее их заставить Викжель сложить свои полномочия.

В 3 ч. 20 мин. утра из Гатчинского дворца всем армиям разослана телеграмма:

«Временный совет Российской республики, Всероссийский Комитет спасения родины и революции, ЦИК советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (1-го созыва) призывают действующую армию немедленно прислать войска, хотя бы по одному пехотному полку от ближайших армий и возможно срочно, самыми действенными средствами, не останавливаясь ни перед чем; курьерскими поездами доставить эшелоны в Лугу и Гатчину. Вся тяжесть ответственности за промедление падает на промедляющих. № 174. Керенский, Авксентьев, Гоц. Войтинский, Станкевич, Семенов».

В боях под Пулковом в ночь с 30 на 31 октября войска Керенского — Краснова потерпели решительное поражение.

Военный совет при Керенском большинством голосов (против Керенского и Савинкова) принял решение немедленно начать переговоры с ВРК. В Петроград, в Комитет спасения, выехал, по поручению Керенского, комиссар Северного фронта Станкевич (с.-р.) для передачи условий перемирия, бывших, по мнению Керенского, «неприемлемыми для большевиков, которые после нашего отхода из Царского Села, вероятно, мало сомневались в своей победе…»

В числе условий было: большевики должны немедленно сложить оружие и подчиниться обновленному всенародному временному правительству; состав и программа этого правительства должны быть установлены по соглашению существующего Временного правительства с представителями всех политических партий и Комитета спасения.

Керенский к вечеру 31 октября констатирует полное разложение своих воинских сил, ненависть к себе со стороны офицерства и озлобленность среди рядовых казаков.

Вечером Краснов, но просьбе казаков, написал от их имени текст условий перемирия с советскими войсками. Условия эти следующие: амнистия офицерам и юнкерам, создание нейтральной зоны между сторонами.

В Ставку (Могилев) прибыли делегаты Викжеля Антоневич (б-к), Сенюшкив (м-к), Лапьер (лев. с.-р.); туда же прибыли члены ЦК партии с.-р. Чернов, Фейт, Шохерман и Верховский. Все они принимают участие в различных совещаниях при Ставке по вопросу об организации власти.

Общеармейский комитет при Ставке высказался за однородное социалистическое правительство в составе от н. с. до большевиков.

Революционный морской комитет, образовавшийся из делегатов, прибывших на II Всероссийский съезд советов и временно принявший на себя функции Центрофлота, обратился к матросам с воззванием о поддержке власти советов.

ВРК 12-й армии выпустил «Манифест», в котором призывает солдат к борьбе за советское правительство. Делегаты 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 8-й, 10-й и 12-й армий посетили ВРК Петросовета и сообщили, что их армии всецело поддерживают и одобряют деятельность новой власти.

Объявлен список войсковых частей Петроградского гарнизона, в которых имеются комиссары ВРК (51 войсковая единица). О всех случаях контрреволюционных, погромных и других выступлений предлагается немедленно уведомлять комиссаров.

Армейский съезд 12-й армии, происходивший в Вендене, большинством 248 против 243 принял резолюцию левого блока о поддержке революционного правительства и ВРК. Был избран на две недели временный «искосол» из представителей обеих фракций. На 15 ноября назначен чрезвычайный съезд, избирающий постоянный «искосол». По настоянию левого блока во временный «искосол» не включены представители старого «искосола», т. е. лидеры правой части съезда. Временному «искосолу» поручено работать в контакте с ВРК армии.

Петроградский совет профсоюзов настаивает на немедленном соглашении всех социалистических партий на следующих условиях: однородное правительство от большевиков до н.с., ответственное перед ВЦИК; немедленная передача земли крестьянам, предложение мира, рабочий контроль. Такие же требования выдвинул Петроградский Совет крестьянских депутатов.

ИК СКД, руководимый Авксентьевым, принял резолюцию о том, что никакая организация, кроме него, неправомочна созывать II съезд советов крестьянских депутатов.

«Дело народа» (с.-р.) в передовой, озаглавленной «Немедленное перемирие», обвиняет большевиков в нежелании соглашения с социалистическими партиями, несмотря на то, что «Керенский… отвергает борьбу, он не ищет власти». Статья заканчивается призывом к солдатам, рабочим, матросам: «Война гражданской войне. Втыкайте ваши штыки в землю. Выносите резолюции с требованием прекращения авантюры ленинцев».

Плехановское «Единство» в передовой «За или против большевиков» высказывается против однородного социалистического министерства. В успехе большевиков, по мнению газеты, виновата «слабость коалиционной власти».

Делегатский совет служащих петроградского почтамта и его отделений высказался за создание однородной власти, ответственной перед советами, и осудил политическую почтово-телеграфную забастовку как предательский удар по революции.

После окончания перемирия бои на улицах Москвы приняли ожесточенный характер. В центре города положение благоприятнее для юнкеров; в районах — для МВРК.

В шесть часов вечера в МВРК прибыли делегаты от Совета крестьянских депутатов с предложением прекращения боевых действий, создания однородного министерства и «восстановления советов» с «правом свободно работать». МВРК предложил: всю власть Советам и в центре, и на местах, правительство без н.с., ответственное перед Советами. На вопрос МВРК, каким образом участвует в Комитете спасения представитель Совета крестьянских депутатов, делегация заявила, что Совет крестьянских депутатов не давал своему представителю мандата на борьбу с советскими войсками. Переговоры ни к каким результатам не привели.

ВРК Владимира запретил выдачу из государственных и частных банков денежных сумм размером более 1000 рублей.

Казанское общегородское собрание партии с.-р. признало переход власти к советам революционным актом; задачей нового правительства должен быть немедленный созыв Учредительного собрания. Постановлено работать в Совете и не отзывать оттуда своих представителей.

«Центросибирь» (ЦИК Советов Сибири, три большевика, два с.-р.-максималиста, один с.-д.-интернационалист) в телеграмме, разосланной всем советам Сибири, предлагает осуществить безболезненно переход власти в руки Советов, агентов Временного правительства от работы отстранить; не допускать неорганизованных выступлений войск и населения.

Красноярская городская дума признала необходимым переход власти в руки Совета.

Соединенное заседание государственных и общественных организаций в Минусинске объявило забастовку против власти советов.

После ареста Киевского ревкома вся работа по захвату власти была перенесена в Арсенал. Там был создан новый ревком в составе Иванова, Карпенко и Богданова (большевики). В центре Киева большевики создали штаб. В течение трех дней шли переговоры между сторонами, сопровождавшиеся перестрелкой частей.

В 5 ч. 25 м. открылось заседание комиссии «по выработке условий прекращения военных действий в городе Киеве», на котором присутствовали 33 чел., в том числе представители Украинской центральной рады, штаба округа, комиссариата Временного правительства, Совета солдатских депутатов, ВРК, думы, профсоюзов, меньшевиков, с.-р., казачьего съезда и др.

В результате прений было постановлено всю власть в городе передать Украинской центральной раде совместно с думой и Советом, вывести из города чехословаков и юнкеров, расформировать офицерские части, перевести город на мирное положение, ареста комиссара Временного правительства не производить, арестованных большевиков освободить немедленно.

После освобождения арестованных членов ВРК последний в 12 часов ночи направил штабу и комиссару округа ультиматум сдаться в течение часа. Затем срок был несколько продлен. Но вскоре пришло сообщение, что штаб округа и его войска выехали в неизвестном направлении, и вопрос был снят с обсуждения. Заседание ВРК переносится в помещение Украинской центральной рады.

К вечеру победа в Киеве — окончательно на стороне Совета.

Соединенное заседание Исполкомов Одесских Советов приняло резолюцию о необходимости создания однородного социалистического правительства. В Одессе вся власть должна перейти к ВРК, которому совместно с исполнительным комитетом советов поручается выработать платформу соглашения с демократическими организациями и обсудить формы организации нового комитета.

Юзовский совет большинством 70 против 41 принял резолюцию меньшевиков-интернационалистов, осуждающую захват власти большевиками в Петрограде.

В Минске собрание профсоюзов и ф.-з. комитетов большинством постановило отозвать своих представителей из Комитета спасения, но в то же время не посылать представителей в ВРК. Центральное бюро профсоюзов (руководимое бундовцами) стоит на позиции единого социалистического фронта.

Кавказский краевой центр советов сообщает об организации Временного комитета общественной безопасности.

В Баку на расширенном заседании Совета большинством 288 против 78 при 21 воздержавшемся принимается предложенная председателем Шаумяном резолюция о поддержке советского правительства. Перед Советом поставлена задача расширения компетенции своей власти в Бакинском районе, вплоть до перехода всей власти в руки Совета. Единогласно (с.-р., м-ки, и армянский «Дашнакцутюн» не голосуют) решено упразднить Комитет общественной безопасности.

Вечером в Туркестане рабочие и революционные войска начали энергичный артиллерийский обстрел крепости, в которой были сосредоточены основные силы генерала Коровиченко. Осажденные юнкера и прапорщики арестовали генерала и в полночь сдались. Боевые действия в Ташкенте прекращены.

Утром в Екатеринодаре по распоряжению донского войскового правительства Дикой дивизией был разоружен Кавказский артиллерийский дивизион и арестованы члены исполнительного комитета советов. Вечером заседание Совета санкционировало начатую днем рабочими всех заводов, кроме водо-электрической станции, стачку в знак протеста против арестов.

Полковой комитет 3-го линейного полка Кубанского казачьего войска просит войсковое правительство освободить казачьи части от несения полицейской службы, так как это вызывает враждебное отношение к ним со стороны масс. Войскового атамана на Кубани (Каледина) они считают совершенно излишним, так как он, считаясь высшим начальником всех кубанских казачьих военных сил,

«может войти в доверие войск и объявить себя царьком Кубани… Если же он будет только представителем края, то он будет паразитом; а потому область не желает устраивать богадельню для отдельных лиц, тратя на это большие суммы».

В Оренбурге господствуют казаки Дутова и городская дума. На конспиративном собрании большевиков, на котором присутствовали 25—30 чел., был обсужден план ближайших действий. Однако ночью и в последующие дни руководители парторганизации были арестованы дутовским штабом.