Следствие по делу о финансовой пирамиде в Петербурге просят ускорить

Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга попросят главу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова ускорить расследование по делу кооператива «Семейный капитал», пайщиками которого являются более 25 тыс. человек. Соответствующий документ поддержали 3 ноября на заседании комитета Заксобрания по законодательству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне Невский районный суд Петербурга продлил содержание под стражей бывших руководителей кооператива, супругов Игоря Белоусова и Галины Васянович, их сына Алексея Васяновича, и предпринимателя Дмитрия Ходыкина — под домашним арестом. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты дела, сговорившись, завладели деньгами граждан на сумму более 177 млн рублей, обещая проценты от 18% до 28,9% годовых.

По словам депутата Дениса Четырбока («Единая Россия»), к нему обратились более 150 человек с просьбой помочь вернуть вложения в «Семейный капитал». Парламентарии уже направляли коллективные претензии в рамках досудебного регулирования, а также запросы в различные инстанции.

Комитет по законодательству решил попросить Сергея Умнова привлечь к расследованию по уголовному делу в отношении руководства «Семейного капитала» дополнительных сотрудников, чтобы ускорить процесс. Кроме того, парламентарии попросят главного судебного пристава Петербурга Владимира Гольцмера содействовать дознанию.

На базе комитета по законодательству создадут рабочую группу, чтобы усовершенствовать нормативные акты в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

Напомним, «Семейный капитал» был основан в 2011 году. Изначально деньги пайщиков предполагалось направлять на развитие сельского хозяйства: строить молочные фермы, открывать фирменные магазины, реализовывать продукцию и получать прибыль. Но эти обещания не были реализованы. В 2015 году Центробанк ввел в кооперативе временную администрацию. В 2016 «Семейный капитал» признали банкротом, в том же году возбудили уголовное дело. В августе этого года глава финансовой структуры Игорь Белоусов был арестован.

По мнению следствия, Игорь Белоусов, являясь председателем правления кооператива «Семейный капитал», действуя по предварительному сговору и совместно с Васяновичами и Ходыкиным, заведомо намереваясь производить выплаты пайщикам кооператива по договорам передачи личных сбережений исключительно за счет вновь привлеченных денежных средств, изначально не имея возможности и намерения исполнить принятые на себя обязательства, путем обмана завладел денежными средствами граждан на сумму более 177 млн 472 тыс. рублей.