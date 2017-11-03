В Киргизии назначили нового министра культуры

Бишкек, , 15:17 — REGNUM Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Султанбека Жумагулова министром культуры, информации и туризма. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщила пресс-служба главы государства.

Отметим, что прежний руководитель министр культуры Киргизской Республики, композитор покинул свой пост 28 октября 2017 года. Его уходу в отставку предшествовали два скандала: первый был связан с захоронением мумии «баткенской принцессы», а второй — с массовым хищением музейных экспонатов и коррупцией в подчиненном ему ведомстве.

Справка ИА REGNUM : Султанбек Жумагулов родился в 1959 году в Нарынской области Киргизской ССР. Окончил Киргизский государственный университет по специальности «Журналистика».

С 1981 по 2009 годы — работал на различных должностях в газетах «Ленинчил жаш», «Эркин-Тоо», «Kyrgyzstan Chronicle» и «Асаба», а также корреспондентом киргизской редакции Всемирной службы радио «Би-би-си» и Института по освещению войны и мира (IWPR). С 2010 по 2013 годы — возглавлял бишкекское бюро радио «Азаттык» (киргизский филиал американского радио «Свобода»). С 2013 года по 2015 годы — гендиректор «Общественной телерадиовещательной корпорации». С 2015 до настоящего момента — советник руководителя аппарата президента Киргизии.