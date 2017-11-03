Порошенко пожалел, что не может разбомбить самолетами Донбасс

Киев, , 14:57 — REGNUM Если бы не мощная система противовоздушной обороны (ПВО) у войск Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Киев давно бы применил фронтовую военную авиацию для нападения на ополченцев, заявил 3 ноября президент Украины Петр Порошенко, сообщает УНН.

Порошенко выразил сожаление о том, что с момента начала военного конфликта в Донбассе у ополченцев появились сильные системы ПВО, которые не дают развернуться в полную силу украинской фронтовой авиации. Однако это позволило, счиатет президент Украины, вывести на первый план другие виды вооружений.

Читайте также: Порошенко: Ракетные войска Украины должны быть готовы вернуться в Донбасс

Так, по словам Порошенко, на Украине более 70% боевых задач сегодня выполняются при помощи ракетных войск и артиллерии.

«На них приходится более 70% боевых огневых задач, которые стоят перед украинскими войсками, которые защищают украинскую землю», — сказал Порошенко.

При этом он не уточнил, от кого именно «защищают» украинские ракетные комплексы и артиллерия, если войска ДНР и ЛНР только держат оборону и в наступление не переходят.

Читайте также: Порошенко: Ракетные войска Украины должны быть готовы вернуться в Донбасс

Напомним, официальные лица в Киеве не раз подчеркивали, что Минские соглашения Украина подписала только потому, что ее вынудили это сделать. В реальности же Киев никогда не стремился к мирному урегулированию конфликта, а украинские националисты открыто заявляют, что единственный путь разрешения конфликта в Донбассе — это военный.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: поминки по ракетным войскам ВСУ