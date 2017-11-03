Карим Масимов выведен из состава политбюро партии «Нур Отан»

Астана, , 14:56 — REGNUM Политсовет крупнейшей в Казахстане партии «Нур Отан» принял решение вывести из состава политбюро Карима Масимова, занимающего пост председателя Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщил 3 ноября журналистам секретарь партии Каныбек Жумашев.

«Согласно уставу партии, если член партии переходит в правоохранительные органы, он исключается из партии. Поэтому Масимов, так как назначен председателем КНБ», — цитирует МИА «Казинформ» слова Жумашева.

Он также сообщил, что в составе бюро политического совета партии «Нур Отан» произошли другие изменения: в него был включен Руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков и исключен вице-премьер Аскар Мырзахметов.

«В связи с тем, что объем работы большой — вице-премьер и министр сельского хозяйства — он сосредоточен больше на работе в Правительстве. Поэтому он выведен из состава бюро, но это не означает, что исключен из состава политсовета», — пояснил Жумашев.

Он добавил, в состав политсовета партии входят 100 человек, которые представляют все регионы Казахстана. Политбюро «Нур Отан» избирается из состава политсовета, число членов бюро может быть 7, 9 или 11 человек.

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Напомним, Масимов занимает пост Председателя КНБ с 8 сентября 2016 года. Он дважды был премьер-министром Казахстана и руководил администрацией Президента в 2012—2014 годах.

Ранее в представителя общественных организаций «Жер тағдыры» и «Алаш жолы», члена партии «Нур Отан» Айдына Егеубаева приговорили к двум годам тюрьмы за то, что он распространял заведомо ложные сведения о том, что китайские фирмы выкупили в 2010 году 87 тыс. га казахстанских земель.

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