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Киргизия: власть перейдет к новому президенту 24 ноября

Политика

Действующий президент Киргизии Республики Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому республиканская власть должна подготовиться к церемонии вступления в должность вновь избранного президента, Сооронбая Жээнбекова

Бишкек, 3 ноября 2017, 14:53 — REGNUM  24 ноября 2017 года вступит в должность вновь избранный президент Киргизии, сообщается 3 ноября на официальном сайте президента республики.

«Указом Президента КР образован организационный комитет по подготовке и проведению церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Кыргызской Республики», — говорится на сайте.

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Действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому республиканская власть должна подготовиться к церемонии вступления в должность вновь избранного президента, Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, 15 октября по итогам президентских выборов, прошедших в Киргизии, новым главой государства был избран Сооронбай Жээнбеков, получивший 54,74% голосов избирателей.

Следует отметить, что президент Киргизии избирается только на один шестилетний срок без права повторного участия в выборах. Ранее сообщалось, что действующий глава республики Алмазбек Атамбаев передаст свои полномочия преемнику 1 декабря 2017 года.

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Выборы президента Киргизии-2017

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