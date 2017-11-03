В ГП «Антонов» подтвердили сотрудничество с российской фирмой

Киев, , 14:40 — REGNUM Частичное возобновление сотрудничества с российской авиакомпанией ООО «Волга-Днепр» подтвердили в украинском государственном предприятии (ГП) «Антонов», сообщает 3 ноября пресс-служба украинской фирмы.

Согласно сообщению, специалисты ГП «Антонов» проведут проверку самолетов АН-124−100 «Руслан», принадлежащих российской авиакомпании «Волга-Днепр». ГП «Антонов» обязано проводить техобслуживание самолетов, держателем сертификатов которых оно является, в течение всего срока службы воздушных судов.

Читайте также: «Антонов» признал остановку производства из-за разрыва связей с Россией

Если же украинская фирма откажется выполнять свои обязательства, то за этим последуют очень серьезные санкции, вплоть до запрета международных полетов самолетам марки «Ан» и лишения лицензии разработчика. Все это приведет к колоссальным убыткам и потере значительного сегмента рынка.

Отмечается, что ГП «Антонов» руководствуются Конвенцией о международной гражданской авиации ICAO, в которой прописаны все условия эксплуатации самолетов и их техобслуживания. Также в компании отметили, что «Волга-Днепр» не входит в санкционный список, составленный службой безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Читайте также: Украина запретит российским Ан-124−100 «Руслан» летать за границу

«Таким образом, ГП «Антонов» как разработчик авиационной техники действует в соответствии с действующим законодательством Украины и международными авиационными правилами», — заключили в компании.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ГП «Антонов» проведет техобслуживание самолетов российской фирмы «Волга-Днепр». При этом фирмы полностью прекратили сотрудничество в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Антонов» может вновь начать сотрудничество с российской компанией