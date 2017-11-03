Убийство депутата партии Порошенко в Донбассе: подробности и комментарии

Киев, , 14:24 — REGNUM В ночь на пятницу, 3 ноября, в г. Северодонецк (украинская территория Донбасса, под контролем ВСУ) неизвестные убили 53-летнего депутата Северодонецкого горсовета от партии «Блок Петра Порошенко», советника мэра города Сергея Самарского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил заместитель мэра Северодонецка Григорий Пригеба, депутата «убили по-скотски, как подонки».

«В 01:30 сообщили об убийстве Сергея Самарского. Убили по-скотски, как подонки… до четырёх часов работал со следователем, кто мог на такое решиться? Предложил детектор для всех, кто попадает в поле следствия. Помолимся за Сергея», — написал Пригеба на своей странице в Facebook.

При этом источник в правоохранительных органах Северодонецка уточнил, что Самарскому разбили голову, пишет местное издание Луганщина.ua.

«Труп депутата 7-го созыва Северодонецкого городского совета от «Блока Петра Порошенко» партия «Солидарность» Самарского С.В. был обнаружен после заявления в полицию его жены, которая не смогла ему дозвониться после работы. Известно, что Сергей Самарский звонил жене, выходя из помещения городского совета в 18 часов вечера. Его труп правоохранители нашли около часа ночи в районе МЖК «Мрия» в Северодонецке», — говорится в сообщении.

Северодонецкий отдел полиции проинформировал, что «в настоящий момент на месте происшествия работают следователи, эксперты и оперативные сотрудники, устанавливаются обстоятельства происшествия». Как сообщают в ведомстве, по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

Начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Татьяна Погукай проинформировала, что в настоящее время следствие рассматривает несколько версий убийства, главная из них — политические мотивы.

«Рассматривается несколько версий… Ни одна из версий не отбрасывается. Рассматривается убийство на почве его политической деятельности. Он был очень активным человеком, он отстаивал интересы граждан. Она рассматривается главной. Версия с разбойным нападением не отбрасывается. Изучается версия, связанная с его бизнес-деятельностью до его депутатства», — сказала Погукай в эфире «112 Украина».

При этом председатель т.н. «Луганской областной военно-гражданской администрации» (ведомство, которое отвечает за подконтрольную Киеву территорию Луганщины) Юрий Гарбуз сообщил, что перед убийством Самарский шел домой, позже собирался выйти в эфир телеканала «ЛОТ». Он считает, что следствие должно рассматривать разные версии убийства. При этом он выделил две основные — разбой и политический заказ.

«Сергей был серьезным политиком, достойный человек, уважаемый в городе и области. Это один из кандидатов, если бы проходили выборы, был бы серьезным кандидатом в мэры города Северодонецка… Я не думаю, что это бизнес. Думаю, что это может быть просто разбой. Мы же воюющая область. Но я не исключал бы любую версию», — сказал Гарбуз.

Кроме того, председатель областной ячейки партии «Батькивщина», бывший и.о. председателя Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина также считает, что убийство связано с политической деятельностью Самарского. Она уточнила, что угрозы Самарскому поступали еще до 2014 года.

«У Сергея Самарского была патриотическая проукраинская позиция. Я уверена, что это политический заказ, потому что сейчас очень много тех регионалов, которые расправили свои плечи, чувствуют себя свободно на территории Луганской области. Я считаю, что это всё же его политическая деятельность», — рассказала Веригина.

Со специальным заявлением выступила и партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

"Сергей Самарский всегда занимал активную проукраинскую позицию, боролся против засилья «регионалов» на Луганщине, был единственным представителем проевропейского демократического лагеря в предыдущем созыве Северодонецкого городского совета», — говорится в заявлении политсилы.

«Его политическая и журналистская деятельность в последнее время была связана с противостоянием незаконной деятельности представителей «Оппозиционного блока» в городской власти», — заявляют в «БПП».

В завершение партия требует от правоохранительных органов скорейшего расследования убийства и наказания преступников и обещает приложить все усилия для раскрытия этого преступления и наказания виновных.

Напомним, 29 октября в четырех объединенных общинах Луганщины прошли местные выборы. По их результатам большинство объединенных территориальных громад (ОТГ) — возглавили кандидаты, выдвинутые районными организациями БПП «Солидарность».