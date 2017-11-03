Премьер Казахстана разъяснил коллеге из Киргизии направления работы в ЕАЭС

Астана, , 14:25 — REGNUM Казахстан сохраняет порядок мониторинга и контроля на границе с Киргизией в полном объеме и в строгом соответствии с нормами и требованиями законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил 3 ноября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ответ на выпад главы правительства Киргизии Сапара Исакова.

Глава правительства Казахстана перечислил ряд направлений, по которым рассчитывает на содействие со стороны Киргизии. Среди них: приведение налогового законодательства в соответствие с нормами ЕАЭС, противодействие нелегальному экспорту, обеспечение карантинного контроля, пресечение нарушений в транспортной сфере, а также недопущение контрабанды через границу с Казахстаном наркотиков, оружия и боеприпасов.

«Мы готовы к конструктивному диалогу по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования. Мы готовы и впредь оказывать содействие кыргызским коллегам в адаптации нормам и праву ЕАЭС», — цитирует МИА «Казинформ» Сагинтаева.

Отметим, что резкий ответ из Казахстана последовал после того, как глава правительства Кыргызстана Сапар Исаков, выступая в Ташкенте на расширенном заседании Совета глав правительств СНГ, заявил о неполном исполнении Казахстаном Договора о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 года.

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Сагинтаев назвал замечание представителя Киргизии некорректным и напомнил, что позиция Казахстана соответствует идеологии создания общего экономического пространства стран ЕАЭС и направлена на минимизацию рисков для партнеров по союзу.

«Мы призываем Правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию Кыргызской Республикой своих обязательств в рамках Евразийского Экономического Союза. Мы открыто говорим на эту тему и хотим быть услышанными нашими кыргызскими коллегами», — сказал Сагинтаев, завершая выступление.

Он отметил, что в Казахстане рассчитывают на конструктивный диалог с Киргизией по данному вопросу.

Ранее председатель комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Госман Амрин сообщил, что Казахстан ожидает ответа от Киргизии по вопросу урегулирования движения товаров через казахстанско-киргизскую границу.

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