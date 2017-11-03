Иракские войска вошли в городе Аль-Каим на границе с Сирией

Каим , Ирак, , 14:20 — REGNUM Иракские военные вошли в город Аль-Каим — один из последних оплотов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — заявили 3 ноября в Командовании объединенных операций, сообщает Reuters.

В командовании также добавили, что под контроль взята пограничный переход с Сирией, прежде удерживаемый боевиками.

Напомним, в операции по освобождению города Аль-Каим и Рава, расположенных на границе с Сирией, участвуют иракская армия, контртеррористические подразделения станы, суннитские племенные формирования и поддерживаемые Ираном Силы народной мобилизации.