Дарья Алексеева, , 03:57 — REGNUM

Выборы-2018: от карнавала до шабаша

В прошлых «Итогах недели», говоря о кандидатках на президентское кресло, я вспоминала русскую традицию, по которой ведьм должно быть три. Нынешняя неделя грозит превратить выборы-2018 уже даже не в клоунаду, а в ведьмин шабаш. К Ксюше Собчак поспешила присоединиться Катя Гордон, представляющая из себя практически титана эпохи Возрождения — журналистку, певицу, гражданскую активистку и бывшую жену Александра Гордона. В отличие от Собчак, Гордон попробовала обратиться к народу и сделать ставку на женщин и детей, что в целом правильная манипуляция, но вряд ли женщины поведутся. Ведь слова Кати:

«Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности», — вряд ли относятся к простым россиянкам, живущим с дитем на 15 тысяч: Катина юрфирма занимается громкими делами с, мягко говоря, не бедными женщинами.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Пескова, в выдвижении Гордон комментировать нечего, а вот член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Евгений Ревенко более позитивен:

«Наоборот, это можно только приветствовать: чем больше будет представителей разных, тем более публичных профессий, тем лучше, и выдвижение женщины можно только приветствовать».

И Ревенко таки как в воду глядел, потому что список женщин публичных профессий тут же пополнился порномоделью Еленой Берковой — представьте себе, она тоже сочла себя в силе управлять государством. Неизвестно, сколько проголосовали бы за неё, но вот за руководившую передачей «Секс с Анфисой Чеховой» одноименную теледиву проголосовали бы аж до 30% избирателей. Согласно прогнозам партии «Добрых дел», от которой Чехова тоже может выдвинуться.

«На наш взгляд, именно вы сможете эффективно отстаивать интересы нашего народа на главных каналах российского телевидения и в других СМИ», — говорится в предложении Анфисе от партии.

А вот «Партия роста» будет определяться со своим кандидатом в декабре, и есть мнение, что им станет уважаемая Оксана Дмитриева.

«Моя кандидатура обсуждается, но не потому, что я женщина», — иронизировала Дмитриева.

Как будет выглядеть этот заслуживший уважение многих граждан политик на фоне перечисленных женщин с повышенной социальной ответственностью — другой вопрос, но президентские выборы-2018 становятся всё более странной, как любит говорить Песков, субстанцией. К которой как-то пропадает желание прикасаться. Тем более можно согласиться с экспертами, указывающими, что участие всяких одиозных барышень не повысит явку, а, напротив, понизит её. Но, в конце концов, не в одной же только явке дело — есть репутация, есть некие представления о солидности, традиционно связанные в России с образом власти. Или это уже выносится за скобки? Но тогда надо говорить не про балаган и даже не про шабаш, а про Древний Рим времен упадка, отлично показанный в фильме «Калигула», когда психология раба напрочь перекрывала доступ в сознание человека для самого понятия чести.

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Теория заговора: от мавзолея до биологической войны

Пока «телезвезды» заявляют о президентских амбициях, «праведная» часть государственных деятелей обсуждает истинные проблемы России. Главу Чечни Рамзана Кадырова, например, волнует не то, что за право управлять государством устроен постыдный кискин бой, а то, что Ленин лежит в мавзолее. В этом ему предсказуемо вторит Поклонская, причём взаимопонимание этого тандема, замеченное уже не в первый раз, начинает вызывать ироничные предложения — а не объединить ли им усилия, так сказать, официально? Впрочем, всё не так забавно: к Кадырову и Поклонской присоединились голоса Ксюши и Жириновского, таким образом, мы получили целую ораторию. И ведь дело даже не в том, что Ленин уже захоронен, и речь может идти только буквально о гробокопательстве, а в том, что считать наличие мавзолея препятствием для развития России — это одновременно и дичайшая конспирология, и фактическая безграмотность, суть которой — снять ответственность с себя и переложить на кого-нибудь, желательно, давно умершего. Китаю наличие мавзолея Мао развиваться не мешает, но в России, видимо, всякое благое начинание упирается в Мавзолей.

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Впрочем, есть ещё одна преграда — козни Запада. Либероидная ирония по поводу того, что «во всём виноват Госдеп», не означает, что Госдеп не виноват ни в чём. Но на этой неделе масла в огонь подлил сам Путин. Президент ошарашил граждан сообщением о том, что иностранцы собирают их — граждан — биологический материал. Пока председатель совета общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов, говоря о массовом просмотре за рубежом видеотрансляций с избирательных участков в РФ, задавался вопросом, зачем такое количество интересантов «проводят видеозапись фактически образа человека», Путин вывел проблему на новый уровень:

«Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается», — озадачил слушателей президент.

Сбор, по его словам, ведется целенаправленно и профессионально, и, как сказал RT, в интересах Пентагона. Еще летом сего года ВВС США опубликовало заказ на покупку живых тканей граждан России, относящихся к европеоидной расе. Украинцы не подходят. Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин считает, что цель сбора биоматериала — создание запрограммированного биологического оружия нового поколения. Франц Клинцевич, замглавы комитета Совета Федерации по безопасности и обороне, добавил, что возможная причина сбора — сценарий биологической войны против России. В Штатах объяснили сбор целями изучения опорно-двигательного аппарата, на что замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил:

«Даже мне, дилетанту, такого рода объяснения (Пентагона) кажутся достаточно надуманными и сомнительными».

Впрочем, не менее сомнительными — а если честно, гораздо более — выглядят накручиващие истерию предположения о готовящейся биологической войне, для проведения которой необходим сбор биоматериала и тщательная генетическая экспертиза. С искренней непосредственностью такой теории может спорить разве что выдвижение Собчак. С биологической точки зрения для американцев такой сбор с такой целью в таких условиях — это вообще глупость. «Генетически» у них живет 4 миллиона русских на Брайтон бич и в его окрестностях, где биологического материала — бери не хочу. И это — именно русские, без учета других национальностей. Кроме того, генетически русский этнос довольно сложный, как и любой европейский народ. Европа вообще место, генетически незамкнутое, и «чистых» популяций в ней очень мало, ни один из славянских народов к ним не относится.

Для биологической войны не нужно строгое попадание в какой-то один специфический ген, существующий только и исключительно у великороссов, причем этот ген пропадает, если русский живет на Украине или переезжает в Штаты. Для биологической войны было бы достаточно устроить встречу граждан с бактерией туберкулеза (что, есть мнение, уже было сделано в 90-е), или вирусом кори, или существующей только в лабораторных условиях оспы. Этот метод был отработан на отлично ещё испанцами во времена Реконкисты и позже при захвате Южной Америки: зараженные оспой индейцы вымирали целыми племенами безо всякого сбора биоматериала. Что бы помещало использовать этот метод сейчас, быстрое применение вакцины? Но та же самая оспа, известная еще задолго до нашей эры, была окончательно побеждена только в 70-х годах ХХ века по причине сложности проведения прививочных мероприятий на территориях большого охвата. Так зачем сейчас американцам изобретать велосипед? Если на это всё-таки есть неизвестные нам причины, хотелось бы получить более внятное объяснение, нежели еще одну вариацию теории заговора. А пока что это похоже на свидетельства так называемых «похищенных инопланетянами», чьи рассказы вызывают хохот у медиков: продвинутые пришельцы применяют к похищенным методы исследования из 18 века.

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Короткой строкой

— В Министерстве здравоохранения отказались поддержать законопроект, который допускал продажу алкоголя в интернете. Причина отказа — отсутствие в законопроекте описанного механизма проверки возраста покупателя.

— Бригада скорой помощи доезжает до пациента в течение 20 минут в 88% случаев, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Выходит, даже 10-балльные пробки не помеха, или в час пик скорую вообще не вызывают — ну, максимум в 12% случаев. Одновременно с этим заявлением Скворцова сделала еще одно — о том, что средняя зарплата врача в России составляет 52,9 тысячи рублей. Врачи «в среднем по России», наверное, сильно бы удивились, узнав, что так недурно зарабатывают. Или речь о средней температуре по больнице?

— Кто в нашей стране точно обеспечен, так это московские студенты: с утра 3 ноября они заняли очередь за новым айфоном ценой в 80—92 тысячи рублей. Правда, купившие новинку сразу принялись ее перепродавать. Корреспондент ИА REGNUM делится с читателями красочным фоторепортажем со спальниками, термосами и счастливыми лицами.

— В Ростове-на-Дону, который за последнее время буквально не сходил с лент новостей из-за одного пожара за другим, на месте крупного пепелища на Театральном спуске построят дороги и социальные объекты. Ранее губернатор Василий Голубев призывал не застраивать территорию пожара. Погорельцам же предоставят соцвыплаты на приобретение жилья, впрочем, здесь всё далеко не однозначно: куда предлагают горожанам перебираться?

— В Ленобласти открыли мемориал жертвам А321: произошедшее два года назад крушение самолета в Египте унесло жизни 224 человек, большей частью жителей Петербурга и области. После освящения монумента и поминальной молитвы в небо запустили 224 белых воздушных шара.

— За день до того в Москве состоялось открытие другого памятника — «Стены скорби», посвященного жертвам советской власти. В открытии приняли участие Путин, Собянин, патриарх Кирилл. Начало десоветизации можно считать положенным — но кто же после нее останется для перекладывания ответственности?

К столетию Октябрьской революции Россия подошла с серьезными пережитками конспирологии. Впрочем, судя по реакции в соцсетях, этот момент начинает всё больше изживаться. Гораздо эффективнее для властей предержащих было бы привлечение самих граждан РФ к конструктивной деятельности по улучшению жизни в стране, а не сливу их энергии в канавы новой мифологии и скандальёза. Где и Беркова-президент, и летающие тарелки из ВВС США, и Кадыров — экзорцист всея Руси — одинаковая непристойность.