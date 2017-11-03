Сергей Неверов посоветовал депутатам ГД быть корректнее с людьми в погонах

Москва, , 13:58 — REGNUM В связи с вызвавшими резонанс высказываниями депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов посоветовал коллегам быть сдержаннее и корректнее в высказываниях, тем более в отношении людей, которые носят погоны, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября.

Факт остановки автомобиля депутата Госдумы Фатиха Сибагатуллина («Единая Россия») для досмотра лейтенантом ГИБДД неожиданно стал темой дискуссии на совещании депутатов по вопросам реализации федеральных целевых программ в Казани. Возмущение Сибагатуллина вызвали действия инспектора ГИБДД, парламентарий назвал сотрудника «маленьким лейтенантиком» и «шпингалетом».

Слова депутата уже несколько дней обсуждаются в социальных сетях. Во фракции «Единая Россия» призвали своих коллег быть корректнее в высказываниях.

Во фракцию каких-либо обращений по поводу высказывания Сибагатуллина не поступало, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, будут ли во фракции специально обсуждать слова парламентария.

«Насколько знаю, не было таких обращений и в комиссию Думы по депутатской этике», — добавил Неверов.

Депутат Государственной думы является публичным лицом, и это накладывает особую ответственность, подчеркнул Неверов.

«Нужно быть внимательнее к своим собственным словам. Советую своим коллегам быть сдержаннее и корректнее, тем более в отношении людей, которые носят погоны и обеспечивают нашу безопасность», — заявил Неверов.

Депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин («Единая Россия») пожаловался на не признающих авторитет народных избранников инспекторов ГИБДД.

«Написано «Госдума», а он ничего не признает, маленький лейтенантик, вот такой шпингалет, остановил, заставляет открыть багажник, я, говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: «Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!» — рассказал Сибагатуллин.

Депутат Госдумы также указал на то, что при предыдущем начальнике управления ГИБДД МВД по республике Татарстан Рифкате Минниханове «такого не было».

Со своей стороны, председатель регионального Госсовета Фарид Мухаметшин заметил, что, скорее всего, этот случай единичен, и пообещал передать возмущение депутата, не пояснив, кому.

Между тем МВД по Татарстану завершило проверку инцидента с депутатом Сибагатуллиным, чей Mercedes в Казани остановил сотрудник ГИБДД. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инспектор ДПС «в ходе осуществления контроля за дорожным движением и мероприятий по профилактике преступлений террористической направленности остановил автомобиль Mercedes-Benz» и «предложил водителю осмотреть багажное отделение автомобиля на факт перевозки запрещенных предметов». Водитель согласился, однако «после осмотра багажника из автомобиля вышел пассажир, продемонстрировавший удостоверение депутата Госдумы РФ, после чего автомобиль продолжил движение». «Сотрудник ГИБДД действовал в полном соответствии с законодательством», — подчеркнули в региональном МВД.