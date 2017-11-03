Экс-мэр Пикалево в Ленобласти осужден за хищение в особо крупном размере

Пикалёво, Ленинградская область, , 13:51 — REGNUM Бывший глава администрации города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области и еще пять лиц признаны виновными в совершении коммерческого подкупа и хищении в особо крупном размере. Об этом сегодня, 3 ноября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что бывший глава администрации после увольнения в 2013 году с должности генерального директора ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» совместно с знакомым предпринимателем решил приобретать и перепродавать продукцию завода.

ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» — градообразующее предприятие города Пикалёво. Основным видом деятельности компании является производство цемента.

С февраля 2014 по апрель 2016 года подельники подкупали одного из директоров ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», ответственного за работу с контрагентами, для заключения выгодных контрактов. Они передали ему более 4,8 млн рублей за лоббирование интересов двух подконтрольных им организаций.

Кроме того, подозреваемые привлекли сотрудников завода и ЧОП для хищения продукции предприятия. Охранники искажали результаты взвешивания грузовых транспортных средств, вывозивших продукцию, в результате чего в товаросопроводительные документы вносились ложные сведения. Таким образом с завода вывозили на несколько тонн продукции больше, чем был учтено и оплачено. Доказан факт хищения не менее 110 тонн продукции стоимостью более 1,8 млн рублей.

Хищение было прекращено в сентябре 2015 года в связи с установкой заводом транспортных весов, взвешивание продукции которыми производилось без участия охранников. Тем не менее, один из обвиняемых рассчитывал продолжать хищение, пытаясь внедрить в электронную схему устройство, искажающие результаты взвешивания.

Суд признал шестерых соучастников виновными и назначил им от 2 до 5 лет лишения свободы условно. Также судом полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшего. Дело в отношении седьмого фигуранта было рассмотрено судом ранее в особом порядке ввиду заключения им досудебного соглашения о сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении главы администрации Пикалево было возбуждено 12 апреля 2016 года. Впоследствии решением суда он был отстранен от занимаемой должности. Добавим, что до октября 2013 года чиновник был генеральным директором «БазэлЦемент-Пикалево», а ранее — коммерческим директором этого предприятия.

Ранее сообщалось, что в марте 2016 года мэр Пикалево незаконно передал одному из руководителей ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» денежные средства в общей сумме более 170 тысяч рублей за поставку петербургскому ООО «Газстройпроект» товара «кероксал»

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