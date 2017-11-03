«Команда Путина»: в Кремле поддержали инициативу Овечкина

Москва, , 13:31 — REGNUM В Кремле положительно относятся к решению российского нападающего Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team («Команда Путина»), заявил 3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа», — сообщил Песков.

По его словам, пока невозможно говорить, в каком формате будет реализовываться эта инициатива.

«Саша, действительно, очень известный россиянин, успешный россиянин, и, действительно, мы знаем, что он высоко ценит нашего президента», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее нападающий сборной России и американского клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин создал общественное движение в поддержку российского лидера Владимира Путина Putin Team.

Хоккеист уверен, что людей, поддерживающих президента, очень много, поэтому необходимо «объединиться и показать всем сильную и сплоченную Россию». «Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна», — подчеркнул Овечкин.

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