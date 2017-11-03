Маргарита Князева, , 15:11 — REGNUM

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 26 октября 2017 года подписал указ об упразднении Дня Великой Октябрьской революции и постановил учредить вместо него Дни истории и памяти предков, посвященные жертвам Туркестанского восстания 1916 года и репрессий 1930-х годов. Тема восстания, которое преподносится как «геноцид киргизского народа», нередко эксплуатируется некоторыми киргизскими политиками и активистами в антироссийской пропаганде. Такая трактовка исторических событий, помноженная на вышедший указ президента, по мнению экспертов, дает основания понимать действия президента Киргизии как разжигание межнациональной розни.

О том, что происходило в 1915—1916 годах в Туркестане, в чем суть восстания и каковы причины большого количества жертв как среди кочевого населения, так и среди русских переселенцев, ИА REGNUM рассказал кандидат исторических наук, доцент Олег Айрапетов.

: Олег Рудольфович, не могли бы вы рассказать, в чем суть тех событий, которые произошли в 1916 году на территории нынешней Киргизии?

События были очень тяжелые и трагичные для всех жителей Туркестана — как русских, так и не русских, предков современных киргизов. Эта история с предысторией. Надо знать, что мусульманское население, как и целый ряд других жителей Российской империи, были освобождены от воинской повинности. Они должны были платить налог или выставлять добровольцев. В Туркестане, за исключением туркмен, добровольцев не было. Не совсем воинственная часть населения.

В 1915 году во время летней сессии Государственной думы часть оппозиции, в частности, Андрей Шингарев, выступили с инициативой распространить призыв в том числе и на мусульманское население. Возможное число призывников оценивалось порядка 700 тысяч человек. На мой взгляд, это была большая ошибка, поскольку изменение существующего законодательства в ходе войны очень опасно, особенно в национальных окраинах, где существуют разного рода противоречия. Противоречия в Туркестане, в том числе в Степном генерал-губернаторстве, существовали. Положение было непростым, неравноправным, но не было, конечно, жесткого колониального режима.

Что значит 700 тысяч человек, которых планировалось призвать? В 1916 году было принято решение распространить трудовую повинность — это не призыв в армию, а мобилизация для рытья окопов и так далее, на 600 тысяч человек. Для сравнения: все французские колонии, включая Индокитай, Сомали, Тихоокеанское побережье, Тунис, Марокко и так далее дали армии 544 890 бойцов и 221 608 рабочих. Англией из Индии, при ее огромном населении, было мобилизовано 770 тысяч человек. А в Туркестанском крае, в Закавказье проживало всего 7 млн 730 тысяч мужчин. Эта цифра — 700 тысяч — была чрезмерной.

В 1916 году правительство Штюрмера приняло решение ввести эту трудовую повинность, реализовать это предложение от 1915 года. 8 июля 1916 года было издано высочайшее повеление о призыве инородческого населения в возрасте от 19 до 43 лет. Предполагалось, что будет призвано около 600 тысяч человек. Эта цифра была явно нереальная. Людей собирали, а вывозить могли только около 7 тысяч человек в сутки.

Огромное количество людей концентрируется, питание не обеспечено. Кроме того, это лето: сбор урожая, посевы хлопка. И все это время производится изъятие наиболее трудоспособной части населения. Прежде всего, это были мужчины до 31 года, вывезти которых не могли. Эта ситуация сопровождалась слухами о том, что будут обманывать, что повезут воевать. То есть для мобилизации было чрезвычайно неудачно выбрано время. Она была из рук вон плохо организована.

У нас сейчас принято хвалить царя нашего батюшку, говорить, как при нём все было продумано. А тут правительство своими непродуманными действиями создало там взрывоопасную обстановку. Эта взрывоопасная обстановка стала катализатором существовавших там противоречий, в том числе земельных конфликтов.

Не хочу сказать, что русская переселенческая политика была слишком чувствительной. Русское население Туркестана составляло всего 9,1%, причем большая часть людей жила в городах — рабочие, железнодорожники и другие. Нельзя сказать, что земельный вопрос был совсем трагичен, и кочевников лишали земель. Но он болезненно воспринимался местным населением. Иногда договаривались, иногда — нет. Но основа для конфликта существовала.

А когда началась мобилизация, пошел слух, что людей будут отправлять на фронт, и это якобы делается для того, чтобы землю отнять окончательно и так далее, началось восстание. Ситуация стала трагической еще и потому, что все более или менее боеспособные люди из русских переселенцев уже были забраны на фронт или забирались по достижению призывного возраста, полицейские и военные силы были мизерными. Значительная часть русского населения — это женщины, старики и дети, которые и стали жертвами восстания. Там были кошмарные события — убийства детей, изнасилования и прочее.

Уже 30 июля Туркестанский военный округ переходит на военное положение, а 21 августа назначается генерал-губернатором Куропаткин Алексей Николаевич, который действительно был знатоком края. Туда направляются военные силы, не нужно их переоценивать, это примерно 15 батальонов, 33 сотни, 42 орудия и 69 пулеметов.

Восстание подавляется, но при этом Куропаткин сделал всё, что полагается, чтобы не допустить потом насилия по отношению к, как тогда говорили, «туземному населению». И начал ограничивать тот самый призыв. В ходе восстания было разорено около 9 тысяч хозяйств, в основном русских, где-то около 4 тысяч русских погибло.

Подавление восстания, конечно, тоже сопровождалось насилием по отношению к местному населению, но основные потери кочевники понесли не от подавления восстания, а от бегства. Они опасались массовых репрессий, экзекуций. Они бежали в Китай, а в горах их застали холода. Они уходили в китайский Синьцзян, где тоже были никому не нужны, это была катастрофа.

Так, за грехи тех, кто совершал преступления в массовом порядке, как правило, расплачиваются совершенно невинные люди. Грехи провалов императорской администрации пали на головы стариков, женщин и детей русского населения края. А грехи тех, кто их убивал, потом легли на женщин и детей, которые замерзали на этих перевалах.

В конечном итоге к концу 1916 года мобилизовали на линию фронта в Туркестане примерно 92,5 тысячи человек. Еще около 9,5 тысяч человек были направлены на работы в пределах Туркестанского военного округа. А к началу 1917 года эти цифры соответственно доросли до 110 тысяч и 10 тысяч в Туркестане. В принципе, первый этап закончился к Февральской революции. Потом пошли революционные события, частично пошла амнистия. А в ходе Гражданской войны, революции последовали уже совсем другие события.

Советское правительство смотрело на это совершенно иначе, осуждали как колониальную политику, но старались не раздувать, потому что всё это способствовало бы лишь усилению межнациональной вражды. Надо отдать должное советскому руководству — была создана идея советского патриотизма.

В ходе Великой Отечественной войны в Средней Азии были проведены значительные призывы как среди русского, так и среди местного населения — просто среди граждан Советского Союза. Люди шли на фронт, погибали. Ни для кого это не было секретом, но к таким восстаниям и мятежам в Туркестане это не привело. Это было соответственным образом подготовлено — десятилетиями говорили о том, что необходимо встать на защиту Отечества, не было политики разделения.

: Как в таком случае речь может идти о геноциде киргизского народа?

Геноцид — это целенаправленное уничтожение нации. Подавить восстание — это подавить тех, кто ведет резню. Это естественно, этого не потерпит никакая власть. Куропаткин, как человек грамотный и знающий реалии региона, сделал всё, чтобы не допустить актов насилия по отношению к какой-нибудь национальной или религиозной группе. Как раз наоборот, власти после восстания имели такую возможность, но ничего подобного не происходило. Всё делалось для того, чтобы не допустить актов насилия по отношению к туземному населению со стороны русских, чтобы сохранить мир.

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: Как события столетней давности перекликаются с историей современной?

То, что сейчас происходит в Киргизии, на мой взгляд, свидетельствует об определенных результатах политики современного российского руководства по отношению к Киргизии. Страна очень стремительно идет в сторону радикализации. Это республика, в которой практически ни один президент сам не уходил, там одна за другой происходят «цветные революции». Их, конечно, можно объяснить какими-то зловредными заговорами, но, наверное, можно увидеть определенные результаты правления этих президентов.

Деградация социальной, культурной, экономической культуры бывшей Киргизской ССР также налицо. Тот человек, который получает от Москвы постоянную поддержку, в том числе немалую финансовую, чьему народу открыт рынок труда, таким образом отвечает. Это празднование дня, который объявлен днем геноцида киргизского народа — повод для того, чтобы задуматься, что происходит среди наших партнеров.

Если на этом будет воспитываться будущее поколение Киргизии, то ничем хорошим для российско-киргизских отношений это не закончится. Та власть, которой нечего дать народу, активно формирует образ внешнего врага. А в данном случае получается, что внешний враг — его основной партнер, донор.

: Должна ли Москва на подобные процессы реагировать? Какие меры российских властей в связи с этим сегодня могли бы быть адекватны?

Хочет Россия или нет, ей придется на это реагировать. Дело в том, что значимость культуры оценивается не столь высоко, когда есть президент, с которым можно договориться, он там «рулит». Что для масс культура, образование? Это же «не важно». Вот под таким соусом мы въехали на Украине в кризис, который привел к тому, что мы сегодня наблюдаем.

Оказалось, что президент ничего не может делать, и многомиллиардные вложения нам помахали ручкой. А всё потому, что оказалось, что формирование сознания имеет значение. Один раз это произошло, будет еще. Потому что схожие процессы идут в Белоруссии.

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Как это происходит: президент — друг России, чтобы прикрыть внутреннюю критику, отдает культуру и образование своим внутренним оппонентам, а это, как правило, ультраправые националисты. Это был путь Януковича, сейчас этот путь проходит Лукашенко, и в Киргизии то же самое. И мы же это дело финансируем. Россия — это такая коровка, которую можно подоить под разговоры о дружбе. Довольно примитивное, но очевидное потребительское отношение.

Сегодня необходим здравомыслящий диалог с президентом не только Киргизии, и объемная гуманитарная программа. Вместо того чтобы ругать американцев, западных наших «партнеров», нужно делать то же самое, только в интересах России. Правда, при этом неплохо было бы еще и сформулировать, в чем эти интересы, собственно, состоят.

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