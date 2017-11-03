МИД России отчитал дипломата Австрии из-за ограничений СМИ Крыма

Москва, , 13:07 — REGNUM Поверенный в делах Австрии был вызван в МИД РФ, где ему было сделано представление в связи с невыдачей виз крымским журналистам, сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Был вынужден изложить наше разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона. Председательствуя в этом году в ОБСЕ, она отказала в выдаче виз журналистам крымских средств массовой информации», — сообщил Лавров после встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Министр пояснил, что представители крымских СМИ планировали принять участие в совещании ОБСЕ на тему «Роль свободных средств массовой информации во всеобъемлющем подходе к безопасности», которой проходит в Вене 2 и 3 ноября.

«Будучи зарегистрированы со всеми правилами ОБСЕ, они не получили австрийские визы», — сказал Лавров.

Он заключил, что такая позиция в отношении проживающих в Республике Крым и Севастополе журналистов является неприемлемой и дискриминационной, поскольку Австрия подвергает их коллективному наказанию за выбор, сделанный в 2014 году.

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Напомним, Австрия отказалась выдать визы трём журналистам из Крыма, которые собирались принять участие в совещании ОБСЕ. При этом журналисты уже были аккредитованы на мероприятие.

Отметим, что дипломатическая дискуссия об участии крымских СМИ в совещании ОБСЕ развернулась на фоне давления на российские СМИ со стороны США. Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва в случае дальнейшего давления будет отвечать жесткими мерами.

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