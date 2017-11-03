В Литве предлагают упразднить ключевое министерство

Вильнюс, , 13:03 — REGNUM Члены Сейма Литвы Ремигиюс Жемайтайтис и Витаутас Камблявичюс зарегистрировали законопроекты относительно изменения статьи закона о правительстве и признания закона о Министерстве энергетики лишившимся силы, которые объединяют министерства энергетики и экономики, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 ноября, в Сейме Литвы.

«Правительство аграриев декларировало, что в ближайшее время возьмется за реформы и объединит эти два министерства, но мы до сих пор не видим никаких шагов. Мы искренне хотим помочь премьеру Саулюсу Сквернялису, и вместе будем стремиться объединить эти министерства, особенно сейчас, когда формируется новый бюджет, поэтому медлить больше нельзя. Число работников как в Министерстве экономики, так и в Министерстве энергетики все росло и росло. Сейчас в Министерстве энергетики работает в два раза больше человек, чем планировалось: учреждены 98 ставок. Мало того, Министерство энергетики в 2015 году только экспертам выделило более 7,3 млн евро. Министерство экономики готово закончить оставшиеся работы Министерства энергетики, потому что формальное отделение этих двух министерств не дало такого эффекта, которого всего ждали», — сказал член Сейма Жемайтайтис.

Отметим, что в настоящий момент кресло министра экономики Литвы вакантно. Премьер-министр Саулюс Сквернялис активно не ищет претендента, который может занять этот пост.

«Я особенно и не ищу, есть несколько кандидатов, которыми и ограничились. Просто нужно подождать, еще посмотреть, как пойдут в Сейме политические процессы, сколько у нас будет новых, или старых политических сил. Так что пока, на мой взгляд, министр энергетики прекрасно справляется и с Министерством экономики», — сказал премьер 2 ноября в эфире радиостанции Žiniu radijas.

Социал-демократ Миндаугас Синкявичюс, который ранее занимал этот пост, ушёл после решения партии уйти из правящей коалиции в оппозицию. Временно исполняющим обязанности министра экономики назначен министр энергетики Жигимантс Вайчюнас.