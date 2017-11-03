Италия: Механизм депортации нелегальных мигрантов не работает

Рим, , 13:00 — REGNUM Механизм депортаций нелегальных мигрантов не работает в Италии на полную мощность вот уже несколько лет. Такие выводы следуют из последнего доклада, опубликованного исследовательским центром миграцииIDOS (Immigrazione Dosier statistico). В 2016 году в Италии были идентифицированы 41,473 нелегальных мигрантов, на семь тысяч больше, чем в 2015 году. Но депортировано было всего 18,664 человек.

Среди депортированных должно быть сделано различие между теми, кого депортировали сразу на границе, и на кого был выписан ордер на выезд. В 2016 году только четверть депортированных лиц из Италии были остановлены сразу на границе (10 218 человек). Из них 61% пытались въехать в страну по воздуху, а остальные — морем. Большинство из таких депортированных являются гражданами Албании (5.756 человек), за ними следуют граждане Молдавии и Нигерии. Их тех, кто получил ордер на депортацию — 31 255 человек, но только 8 446 из них фактически покинули территорию Италии (27%). Среди тех, кто получил ордер на выезд, но так и не был выселен, большинство составляют граждане Марокко (6.655 человек), за которыми следуют алжирцы и тунисцы.

Центров по идентификации и депортации мигрантов в Италии всего шесть. В 2015 году только 51,7% из 5 371 мигрантов, задержанных в подобных центрах, фактически вернулись в свою страну, в 2016 году эта цифра упала до 48,3%. Основной причиной в задержках и сбоях депортаций являются отсутствие финансовых средств на строительство новых центров. 10 февраля 2017 года был подписан так называемый декрет Миннити-Орландо (названный по имени министров внутренних дел и юстиции), который предусматривает усиление центров по идентификации мигрантов как с точки зрения кадров, так и финансирования.

Между тем не останавливается поток мигрантов из Африки в сторону Италии. В ночь с 1 на 2 января в ливийских водах были спасены около 900 беженцев, доставленных разными судами в Италию. После подписания договора между Италией и Ливией об усилении охраны морских границ поток беженцев из Ливии заметно сократился, однако открылся новый «коридор» из Туниса. Только за 1 и 2 ноября на остров Лампедуза прибыли почти 200 тунисцев, что говорит о том, что Европа пока далека от решения проблемы с беженцами из Африки, и центры по идентификации мигрантов в Италии так и будут оставаться переполненными.