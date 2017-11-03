В Петербурге предлагают запретить правозащитников без диплома юриста

Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM Петербургские депутаты хотят запретить людям без юридического образования представлять интересы граждан в суде. Соответствующую федеральную инициативу поддержали на заседании комитета по законодательству в пятницу, 3 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы предлагают внести поправки в Гражданский кодекс РФ, что, по их мнению, повысит качество юридических услуг.

Как заметил председатель комитета Денис Четырбок («Единая Россия»), порой за вывесками фирм «Юридический центр», «Услуги адвоката» и другими скрываются «мошеннические конторы».

«Проблема в том, что в настоящее время представлять интересы в суде может кто угодно. Для этого нужна лишь доверенность. Мы нередко сталкиваемся с тем, что по вине лже-юристов дело проигрывается, люди теряют время, деньги, нервы. Хотя во многих таких случаях справедливость была на стороне обратившегося за помощью человека», — сказал Четырбок.

Вторым шагом в этом направлении, на его взгляд, должно стать ужесточение контроля за деятельностью юридических компаний.

«Сейчас в конторах, которые оказывают юридические услуги, сидят повара, слесари, инженеры — кто угодно. Очевидно, что такой порядок дел недопустим. Необходимо ввести профессиональные требования к работникам юридических фирм, в первую очередь — о глубоком знании законов и практики их применения», — подчеркнул единоросс.