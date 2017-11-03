Третий пошёл. Очередной заммэра Красноярска покидает пост

Красноярск, , 12:44 — REGNUM Заместитель главы Красноярска, руководитель департамента информационной политики Юлия Овчинникова покидает свой пост с 7 ноября 2017 года. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Уточняется, что Овчинникова уходит в отставку по собственному желанию. Соответствующее заявление она уже написала. Кто будет исполнять обязанности главы департамента, пока неизвестно, так как распоряжения ещё нет.

Напомним, Юлия Овчинникова стала заместителем главы города, руководителем департамента информационной политики в июле 2014 года, когда мэром Красноярска был Эдхам Акбулатов, выигравший выборы в 2012 году.

В 2014 году прямые выборы мэра Красноярска отменили. В октябре 2017 года депутаты горсовета выбрали нового главу города. Им стал министр транспорта края Сергей Ерёмин.

Судя по всему, Ерёмин начал формировать свою команду. В конце октября первый заместитель главы города Андрей Игнатенко объявил о том, что уходит в отставку по собственному желанию. Также стало известно, что должность первого заммэра займёт руководитель Советского района Красноярска Владислав Логинов, который вместе с Ерёминым участвовал в конкурсе на пост мэра.

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31 октября Ерёмин подписал распоряжение об увольнении Михаила Зуевского с должности заместителя главы города, руководителя департамента градостроительства. В мэрии утверждают, что Зуевский также покинул пост исключительно по собственному желанию.

Таким образом, Овчинникова — это уже третий заместитель мэра из команды Акбулатова, покидающий свой пост.

Справка: Юлия Овчинникова родилась 18 сентября 1969 года в городе Канске Красноярского края. В 1990 году окончила Абаканский государственный педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы». В 2007 году получила второе высшее образование в Сибирской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». С 1998 по 2012 год работала в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска, была начальником отдела информационной работы и реализации проектов.

В департаменте информационной политики начала работать в 2012 году. В июне 2014 года стала и. о. замглавы Красноярска, руководителем департамента информационной политики. С 1 июля 2014 года назначена на должность заместителя мэра, руководителя департамента информполитики.

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