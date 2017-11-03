44% граждан США не верят в «сговор» Трампа с Москвой

Вашингтон, , 12:24 — REGNUM 44% граждан США не верят в то, что политик Дональд Трамп во время предвыборной кампании в 2016 г. вступил в «предполагаемый сговор» с представителями иностранного государства. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты соцопроса, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC.

В свою очередь, 49% респондентов допускают, что нынешний глава Белого дома ради победы своей кандидатуры на выборах мог нарушить закон страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп уже заявлял, что расследование истории о его «связях с Россией» раскалывает общество, а вся эта тема «сговора с Москвой» является настоящей «охотой на ведьм».

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