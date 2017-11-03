США могут вернуть КНДР в список стран-спонсоров терроризма

Вашингтон, , 11:49 — REGNUM США рассматривают возможность возвращение Северной Кореи в категории стран-спонсоров терроризма в качество одного из способов решения кризиса вокруг ракетно-ядерной программы Пхеньяна, сообщает Associated Press.

Соответствующее решение будет принято на следующей неделе, после того как Государственный департамент США проверит, подпадает ли под это определение КНДР.

При этом возращение Северной Кореи в список стран-спонсоров терроризма будет носить исключительно символический характер, поскольку против страны и так уже введено большое число санкции в наказание за ее ракетно-ядерную деятельность. На данный момент лишь три государства — Иран, Сирия и Судан — находятся в этой группе.

Напомним, с соответствующим предложением ранее выступил глава Комитета по международным делам Палаты представителейКонгресса США Эд Ройс, призвавший «принять скорейшие меры».

Также необходимо отметить, из списка стран-спонсоров терроризма КНДР была исключена в 2008 году администрацией бывшего главы Белого дома Джорджа Буша — младшего. Поводом для такого шага стало обещание Пхеньяна отказаться от развития ядерного оружия.