Ян Цзечи и Рекс Тиллерсон обсудили предстоящий визит Дональда Трампа в КНР

Пекин, , 11:16 — REGNUM Государственный советник КНР Ян Цзечи провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых стороны обсудили предстоящий первый официальный визит президента США Дональда Трампа в Китай.

Китайский политик в ходе переговоров отметил, что руководство КНР с нетерпением ждет визита американского лидера с целью укрепления двустороннего взаимодействия. По словам госсоветника КНР, Пекин и Вашингтон должны выстраивать взаимовыгодные и доверительные отношения, которые приведут к всеобщему процветанию, пишет «Наньцзао жибао».

Ян Цзечи и Рекс Тиллерсон согласились активизировать сотрудничество и координацию между внешнеполитическими ведомствами. Визит президента США Дональда Трампа в Китай состоится с 8 по 10 ноября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты полагают, что Дональд Трамп намерен убедить Си Цзиньпина в необходимости проведения более жесткой политики в отношении Пхеньяна.

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