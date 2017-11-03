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Ян Цзечи и Рекс Тиллерсон обсудили предстоящий визит Дональда Трампа в КНР

Политика

Высокопоставленные политики обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов

Пекин, 3 ноября 2017, 11:16 — REGNUM  Государственный советник КНР Ян Цзечи провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых стороны обсудили предстоящий первый официальный визит президента США Дональда Трампа в Китай.

Китайский политик в ходе переговоров отметил, что руководство КНР с нетерпением ждет визита американского лидера с целью укрепления двустороннего взаимодействия. По словам госсоветника КНР, Пекин и Вашингтон должны выстраивать взаимовыгодные и доверительные отношения, которые приведут к всеобщему процветанию, пишет «Наньцзао жибао».

Ян Цзечи и Рекс Тиллерсон согласились активизировать сотрудничество и координацию между внешнеполитическими ведомствами. Визит президента США Дональда Трампа в Китай состоится с 8 по 10 ноября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты полагают, что Дональд Трамп намерен убедить Си Цзиньпина в необходимости проведения более жесткой политики в отношении Пхеньяна.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД КНР уточнил даты предстоящего визита президента США в Китай

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Китайско-американские отношения
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