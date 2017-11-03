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Пушков объяснил желание Трампа встретиться с Путиным

Политика

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита АТЭС в Вьетнаме

Москва, 3 ноября 2017, 11:14 — REGNUM  Для главы Белого дома Дональда Трампа, в отличии от Конгресса США, фактическая ситуация в мире важнее «антироссийской паранойи». Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков‏ на своей странице в соцсети Twitter.

«Трампу важно встретиться с Путиным (президент РФ Владимир Путин), так как он исходит не из антироссийской паранойи, а из логики реальной политики, — написал Пушков. — Чем и отличается от Конгресса».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что хотел бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита АТЭС в Вьетнаме.

По его словам, Кремль может оказать помощь Вашингтону в урегулировании ситуации с Северной Кореей и Сирией.

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