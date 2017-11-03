Лидер Тайваня Цай Инвэнь прибыла на американский остров Гуам

Гуам, США, , 10:56 — REGNUM

Лидер Китайской республики Цай Инвэнь прибыла 3 ноября на остров Гуам, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США, в ходеее поездки по странам-союзникам Тайбея в Тихом океане, чем вызвала протест у Китая, сообщает Reuters.

Визит лидера Тайваня на Гуам проходит на фоне запланированной главой Белого дома Дональдом Трампом поездки в Китай, с которым у США по вопросу Тайваня уже были конфронтации после избрания Трампа президентом США.

Напомним, после победы на выборах 2016 года избранный президент Трамп провел телефонные переговоры с Цай Инвэнь, что шло вразрез с устоявшейся практикой, поскольку официальных контактов с непризнанным государством и США не поддерживалось с 1979 года.

При этом Пекин в отношении Тайваня следует политике «одного Китая», что подразумевает принадлежность острова КНР. Мировое сообщество в целом поддерживает в этом вопрос Пекин, поддерживая с Тайбэем неофициальные отношения.