«Антонов» может вновь начать сотрудничество с российской компанией

Киев, , 10:46 — REGNUM Украинское госпредприятие «Антонов» может возобновить сотрудничество с российской грузовой авиакомпанией «Волга-Днепр», сообщает 3 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, причиной для возобновления отношений стала необходимость обеих сторон в продлении ресурсов самолетов: Ан-124−100 «Руслан» с российской стороны и Ил-76 — с украинской. Для того, что самолеты «Руслан» могли продолжать летать, их пригодность должны проверить на КП «Антонов». В случае, если «Антонов» согласится на сотрудничество, «Волга-Днепр» передаст предприятию документацию для продления ресурса Ил-76.

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Тем не менее официальных комментариев по этому поводу пока нет. По данным закрытых источников, переговоры между компаниями ведутся, однако положительное решение может быть заблокировано в итоге Верховной радой Украины, для которой «политическая целесообразность может стоять выше здравого смысла».

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Напомним, Ан-124−100 «Руслан» — крупнейший в мире грузовой гражданский самолет. В парке компании «Волга-Днепр» имеется 12 подобных самолетов, однако держателем сертификата типа самолетов по-прежнему остается украинское предприятие «Антонов».

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