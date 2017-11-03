Председатель КНР примет участие в работе саммита АТЭС во Вьетнаме

Пекин, , 10:19 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан подтвердил информацию о предстоящем официальном визите председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам и Лаос. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе очередной пресс-конференции в Пекине.

«10 ноября председатель КНР Си Цзиньпин прибудет во Вьетнам для участия в 25-й неформальной встрече глав стан Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сразу после саммита АТЭС китайский лидер проведет переговоры с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом», — заявил пресс-секретарь МИД КНР.

Дипломат сообщил журналистам, что после переговоров во Вьетнаме Си Цзиньпин отправится с официальным визитом в Лаос, где также состоятся переговоры на высшем уровне, которые завершатся 14 ноября, пишет «Жэньминь жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 ноября в столицу Вьетнама для участия в переговорах с министром иностранных дел и заместителем премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Минем прибыл министр иностранных дел КНР Ван И.

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