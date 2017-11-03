Аваков-младший: Дело против меня – попытка давления на отца

Киев, , 09:54 — REGNUM Уголовное дело, заведенное на сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова, является попыткой давления на главу МВД Украины Арсена Авакова. Об этом написал 2 ноября Александр Аваков на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по факту хищения бюджетных средств сотрудниками МВД — фикция, целью которой является давление на главу МВД Украины Арсена Авакова, а не реальная борьба с коррупцией.

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«Уголовное расследование в отношении меня не имеет ничего общего с юриспруденцией и борьбой с коррупцией — это попытка политического давления на моего отца», — сказал Аваков-младший.

Александр Аваков также подчеркнул, что ни он, ни его семья «не получали ни копейки» из бюджетных денег, потому что это «принципиальная позиция». Аваков-младший отметил, что сам лично считал «принципиальным вопросом» декларирование своих доходов, которое он проводит ежегодно.

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По мнению Александра Авакова, он опровергнет все обвинения к нему в суде и докажет свою невиновность.

Напомним, 31 октября сотрудники НАБУ провели обыски в доме Александра Авакова, а его самого задержали. Также был задержан бывший замминистра МВД Сергей Чеботарь и представитель коммерческой фирмы Sl-ira Владимир Литвин.

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