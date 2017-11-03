На имя Карлеса Пучдемона выдан европейский ордер на арест – адвокат

Брюссель, , 09:37 — REGNUM Национальная судебная коллегия Испании выдала европейский ордер на арест бывшего президента Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, заявил вечером 2 ноября адвокат отправленного в отставку лидера региона Поль Бекарт, сообщает La Vanguardia.

По словам юриста, Пучдемон считает, что «на данный момент сложился негативный климат для того, чтобы давать показания, поэтому лучше взять определенную дистанцию». Он добавил, что Пучдемон, тем не менее, готов сотрудничать с испанским или бельгийским правосудием.

В Генеральной прокуратуре Бельгии отметили ранее, что в случае получения ими европейского ордера на арест они будут вынуждены «применить закон» к Пучдемону и еще троим бывшим членам регионального правительства Каталонии.

Напомним, бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, отправленный Мадридом в отставку, прибыл 30 октября в бельгийскую столицу, где дал пресс-конференцию.

На ней он дал понять, что не отказывается от стремления к независимости Каталонии, указав, что региону следует готовиться «к долгой дороге». Пучдемон тем не менее заявил, что не планирует просить политического убежища в Бельгии, подчеркнув, что вернется в Испанию в случае получения от Мадрида гарантий.

Впоследствии испанское правосудие начало процесс допроса причастных к референдуму об отделении Каталонии, прошедшему 1 октября.

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