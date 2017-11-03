Французский священник обвинил униатов в игнорировании паствы в Крыму

Симферополь, , 10:09 — REGNUM

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав (Шевчук) призвал монахов проповедовать в Крыму и в Донбассе, пишет на страницах World Religion News французский священник, почетный профессор Университета Католик де Л'Уэст отец Жан Жозеф Эколь. По мнению автора статьи, заявление Шевчука является реакцией на серьезные проблемы с пастырством на территориях, находящихся вне контроля Киева. Так, униатские священники покидают Крым, и особо не видно, чтобы их место заполнялось. Некоторые священники даже просят о депортации, стремясь убежать с «ненавистного полуострова». В результате общины чувствуют себя нежелательными, они уменьшаются.

Видя, что для многих священников служение — это не миссия и не послушание, молодежь и люди среднего возраста покидают собрания со своими детьми. Например, севастопольский приход сократился с 100 до 40 человек. Верующим постоянно нужны исповедники, к которым можно прийти со своими духовными потребностями, которые могут дать духовный совет. Однако не нашлось даже 5 из 5000 священников УГКЦ, которые бы решились переехать в Крым, чтобы направлять тех, кто в нём нуждается в духовной жизни. Священники испуганы, плохие условия жизни и неудобства отталкивают их.

Греко-католический декан Крыма отец Богдан Костецкий признает, что жить в Крыму, особенно с семьей, непросто. Но если паства сталкивается с теми или иными проблемами, разве это не обязанность пастора быть рядом с ними? Более того, священники, приходящие как «туристы», из-за своего легкомыслия или патриотизма нарушают миграционное законодательство России. В результате их штрафуют, и они вынуждены искать помощь паствы в оплате этих штрафов. Если бы пастыри признали свою обязанность и свою личную ответственность за паству, они бы избежали этих проблем. Они могли бы остаться с верующими на законных основаниях на более или менее длительный срок, получить разрешение на пребывание или даже российский паспорт и не должны были бы покидать свою церковь.

Понятно, что священники Украинской греко-католической церкви сталкиваются с выбором между своими политическими убеждениями, патриотизмом и интересами Церкви и верующих. Но отец Богдан не сбежал с того места, где он проповедует! Вместо того он переносит все трудности во имя Церкви. Это значит, что всё можно побороть по милости Божьей. Так, Крымская епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата свидетельствует о том, что «самая патриотическая Церковь» не видит вреда в формальном повиновении правилам, установленным местными властями в Крыму. «Единственная украинская Церковь полуострова», как архиепископ Симферопольский Климент назвал свою епархию, занята регистрацией новых епархий в соответствии с российским законодательством. Помимо того, в Крыму постоянно проживают четыре священника УПЦ КП. А у архиепископа Климента есть русский паспорт.

Проблема заключается в том, что следует за деятельностью — искренние заботы о Церкви или прибыли от торговли. Последнее является более чем обоснованным в случае с ООО «Православный духовный центр Крыма» (создан Крымской епархией УПЦ КП в Симферополе). Он известен громким скандалом, который заставил президента Украины, а также дипломатов США прокомментировать его. Этот центр превратился в платформу для торговли биологически активными добавками, продуктами питания, аудио‑ и видеоаппаратурой, бытовой техникой. Администрация города потребовала арендной платы и освобождения помещений.

Однако платежи не были получены, а Климент беспрепятственно продолжал торговать. Как только судебные исполнители исполнили решение суда об отчуждении, Киевский патриархат поднял шум о конфискации кафедрального собора. К сожалению, подобные инциденты провоцируют слухи о «широко распространенных в Крыму преследованиях украинцев». Неудивительно также, что подобные слухи и оправдывают нежелание украинских «патриотических священников» упорядочить свой статус в Крыму.

Со времени падения Адама и Евы зло обычно интригует и замышляет свои козни за маской добра, чтобы исказить и дискредитировать его. Тем не менее что бы произошло, если бы каждый человек верил в ложь и отказался от благотворительных деяний только потому, что кто-то сотворил добро со злом в своем уме, чтобы достичь очень низких целей?