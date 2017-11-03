США отклонили запросы РФ на посещение дипобъектов

Нью-Йорк, США, , 09:15 — REGNUM Власти США без объяснения причины отклонили около 20 запросов российских дипломатов на доступ к дипломатическим объектам России в Нью-Йорке, заявил старший советник постоянного представительства РФ при ООН Максим Мусихин на заседании шестого комитета Генеральной Ассамблеи.

По его словам, в конце декабря 2016 года власти США фактически захватили дачный комплекс в Аппер Бруквилле (штат Нью-Йорк), право собственности на который с 1953 года принадлежало СССР, а с 1994 года — России.

«Государственным департаментом США был установлен разрешительный порядок посещения этого объекта — с письменного согласия офиса по делам иностранных миссий, — заявил Мусихин. — Мы около 20 раз запрашивали такое согласие с целью хотя бы проверить состояние нашей собственности и убедиться в отсутствии каких-либо аварий».

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Однако, подчеркнул дипломат, Госдеп каждый раз отвечал отказом без объяснения причин или указания, когда такое посещение могло бы быть осуществлено.

«То есть нас фактически лишили любой возможности доступа к собственному имуществу», — добавил он.

Напомним, в конце декабря 2016 года администрация Обамы закрыли российские дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэрилэнд, являющиеся дипломатической собственностью РФ. Кроме того, прежняя администрация США объявила персонами нон грата 35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско. По их мнению, Россия связана с хакерскими атаками на политические институты США.

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