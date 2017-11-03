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МИД КНР: Китай и Вьетнам нашли общий язык по вопросу Южно-Китайского моря

Политика

Пекин и Ханой намерены придерживаться принципа дружественных консультаций и диалога

Пекин, 3 ноября 2017, 09:12 — REGNUM  Китай и Вьетнам достигли взаимопонимания по вопросу разрешения разногласий в Южно-Китайском море, заявил 3 ноября помощник министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодун, сообщает Reuters.

С таким заявлением дипломат выступил в преддверии визита председателям КНР Си Цзиньпиня во Вьетнам.

«Они достигли важного взаимопонимания», — отметил Чэнь Сяодун в ходе пресс-конференции.

«Обе стороны будут придерживаться принципа дружественных консультаций и диалога для совместного разрешения и предотвращения разногласия в море, а также защиты более широкомасштабной картины развития китайско-вьетнамских отношений и стабильности в Южно-Китайском море», — добавил он.

Напомним, на протяжении долгого времени в отношениях между Пекином и Ханоем существует напряженность, вызванная противоречиями по вопросу этого важного морского пути, через который ежегодно проходит грузов на $3 трлн. Вьетнам стал одним из ключевых противников действий КНР в регионе.

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Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море
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