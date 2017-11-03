Абдулатипов: Экс-главы не выбрасываются, а продолжают работу в команде

Москва, , 09:08 — REGNUM Бывший руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов не переживает по поводу своей отставки. Он считает перемены в свой жизни новым заданием, которое он будет выполнять на благо страны на новом вверенном ему посту.

После встречи президента РФ Владимира Путина с отправленными в отставку губернаторами 2 ноября в Ново-Огарёве Абдулатипов рассказал журналистам, что все лишившиеся постов глав субъектов продолжат работу в команде главы государства.

«После сегодняшней встречи с президентом очень четкая позиция, что эти люди не выбрасываются куда-то. Это люди, которые будут активно работать, остаются в команде президента. Этот посыл, который дал президент, прибавляет оптимизма даже тем, кто с большим пессимизмом шёл на эту встречу», — заявил экс-глава Дагестана.

Также Абдулатипов философски заметил, что «мы уходим не только со своих должностей, но и вообще из этого мира», поэтому «ко всему этому надо относиться спокойно». Кроме того, по словам бывшего главы Дагестана, у него, кроме политических интересов есть еще много научных и творческих.

«Я без работы себя не оставлю, даже если меня оставят без работы», — подчеркнул Абдулатипов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября президент РФ встретился с главами 10 субъектов РФ из 11, которые были отправлены в отставку в сентябре — октябре 2017 года. Поблагодарив их за работу, которую им довелось выполнять в трудных условиях, связанных в том числе с внешними ограничениями, объективными обстоятельствами в мировой и российской экономике, он отметил, что всем им «удалось ситуацию сохранить, стабилизировать, непростая была задача». Глава государства пообещал представить всех отставников в государственным наградам.

Напомним, Рамазан Абдулатипов был отправлен в отставку 3 октября 2017 года. На посту главы Дагестана он проработал с 2013 года. Он сам написал заявление об отставке, мотивировав свое решение тем, что является самым возрастным главой субъекта РФ — ему уже исполнился 71 год и надо уступать дорогу молодым. Спустя две недели президент РФ назначил Абдулатипова своим представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Временно исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен вице-спикер Госдумы РФ, председатель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, которому 68 лет.

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