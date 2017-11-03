В Сербии призвали выслать украинского посла

Белград, , 09:07 — REGNUM Выслать из Сербии украинского посла Александра Александровича призвал сербское правительство лидер оппозиционной Сербской радикальной партии Воислав Шешель, сообщает 3 ноября УНН.

По его словам, заявления Александровича о том, что Россия использует Сербию как «еще один инструмент уничтожения Европы» оскорбительны для сербского народа, поэтому украинского посла не следует принимать в стране.

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«Следует просто быстро выгнать его с территории Сербии», — сказал Шешель.

Напомним, ранее Александрович дал интервью, в котором обвинил Россию в том, что она «использует» Сербию в своих интересах. Причем интересы Москвы, по мнению украинского посла, заключаются исключительно в «уничтожении Европы» и «создании государственных переворотов».

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В свою очередь, госсекретарь министерства иностранных дел Сербии Ивица Тончев заявил, что слова Александровича являются «неприемлемыми» и «политизированными». Тончев также отметил, что если дать украинскому послу волю, то он легко может обвинить Сербию «в развязывании Второй мировой войны в сотрудничестве с Москвой».

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