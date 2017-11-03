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Twitter назвал причину отключения аккаунта Трампа

Политика

«Аккаунт был отключен на 11 минут»

Twitter назвал причину отключения аккаунта Трампа
Иллюстрация: Coolwebmasters.com
Твитер

Вашингтон, 3 ноября 2017, 08:56 — REGNUM  Официальный аккаунт президента США Дональда Трампа был отключен на 11 минут из-за ошибки, допущенной сотрудником Twitter. Об этом сообщили на официальной странице соцсети.

«Ранее сегодня (2 ноября) учетная запись @realdonaldtrump была непреднамеренно отключена из-за человеческой ошибки со стороны сотрудника Twitter, — говорится в сообщении. — Аккаунт был отключен на 11 минут, и с тех пор он был восстановлен».

Представители соцсети Twitter пообещали в ближайшее время провести расследование данного инцидента и принять соответствующие меры по недопущению подобных случаев в будущем.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что публикация заявлений и комментариев в Twitter является вынужденной мерой — только так можно защититься от нечестных СМИ.

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