Эксперт: поминки по ракетным войскам ВСУ

Москва, , 08:58 — REGNUM Любое летальное оружие, находящееся в руках сегодняшнего Киева, угрожает безопасности России и Европы, заявил руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин в интервью, опубликованном 3 ноября RT.

«Передача или появление у ВСУ мощного современного оружия однозначно ухудшит ситуацию для соседей Украины», — предупредил эксперт. Однако, по его словам, «преувеличивать опасность тоже не стоит. По украинским ракетным войскам и артиллерии впору справлять поминки. На модернизацию нужны сотни миллионов долларов. Своих денег у Киева нет, а всё, что выделяется из бюджета, по сути, растаскивается», — добавил Жилин.

Эксперт считает — нынешняя власть в Киеве понимает, что время их существования у рычагов принятия решений ограничено, и поэтому они не строят долгосрочных планов по принятию на вооружение новых образцов техники, предпочитая модернизировать еще советские образцы.

Читайте также: Киевские войска за сутки 43 раза обстреляли ДНР и ЛНР

Это касается и ракетного вооружения в части оперативно-тактических ракетных комплексов, и ствольной артиллерии, и систем залпового огня, и бронетехники.

«У правящей элиты и её предшественников нет и не было смысла вкладывать деньги в высокотехнологичный сектор», — продолжил Жилин, заключив, что именно этим объясняется непоследовательность в модернизации ВСУ.

Читайте также: Украина военная: Учения возле Крыма и вербовочные центры для населения

Кроме того, эксперт в области нацбезопасности отметил, что война в Донбассе не прошла для украинской армии даром:

«Ни один проект ракетного комплекса так и не был доведён до ума, а судьба текущих разработок покрыта мраком. Название у ракетных войск Украины осталось, но их потенциал сгорел в Донбассе и был попросту разворован», — заключил эксперт.

Напомним, отдельная «беда» ВСУ — проблема с боеприпасами. Украине достались «по наследству» сотни тысяч единиц боеприпасов (снарядов и ракет), которые не производились на ее территории, и Киев попал в зависимость от России.

Читайте также: Под Винницей взорвалось больше боеприпасов, чем за три года войны

Массовая распродажа советских боеприпасов и постоянные пожары на складах лишь усугубили комплекс сложностей для украинских артиллеристов. Сообщается, что в недавнем пожаре, произошедшем на военном складе в Калиновке, были потеряны 188 тыс. тонн снарядов для РСЗО.