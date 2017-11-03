Более 390 боевых вылетов совершили ВКС России в Сирии за неделю

Дамаск, , 08:44 — REGNUM Самолеты ВКС России совершили за неделю более 390 боевых вылетов и уничтожили более 950 объектов международных террористических группировок в Сирии, сообщает 2 ноября газета «Красная Звезда» в инфографике «Армия сегодня».

В операции также были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3 и подводная лодка «Великий Новгород», которая поражала цели в провинции Дейр-эз-Зор. Субмарина находится в восточной части Средиземного моря и атаковала объекты террористов крылатыми ракетами «Калибр».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Калибры» использовались для поражения пунктов управления и укрепрайона, занятого террористами с большим количеством бронетехники, а также склада вооружения и боеприпасов около населенного пункта Абу-Кемаль.

При этом действия вооруженных сил России не ограничиваются только действием авиации и запуском ракет с подводной лодки. В тесном взаимодействии с военными Сирийской арабской армией были подготовлены 54 военных инженера, на предмет мин проверено более 200 га территории и обезврежено более 4600 взрывоопасных предметов.

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Беспилотники российской армии совершили 173 вылета, в ходе которых обнаружили более 150 объектов террористов.

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