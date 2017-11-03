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Продвигая экспорт: Гройсман вручил премьер-министру Канады украинские носки

Политика

Канадский премьер-министр известен своими яркими носками

Продвигая экспорт: Гройсман вручил премьер-министру Канады украинские носки
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Носки

Оттава, 3 ноября 2017, 08:41 — REGNUM  Свою коллекцию необычных носков пополнил украинскими экземплярами премьер-министр Канады Джастин Трюдо, написала 2 ноября заместитель министра экономического развития и торговли Украины, торговый представитель Украины Наталья Микольская в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, носки украинского производства в качестве подарка Трюдо вручил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Глава украинского правительства подарил канадскому премьер-министру носки украинских фирм Dodo Socks, DUNA, Sammy Icon & Accent.

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«С Владимиром Гройсманом продвигаем экспорт министерства экономического развития и торговли», — написала Микольская.

Джастин Трюдо давно известен своим пристрастием к появлению на публике в неклассических носках. Премьер-министр Канады был замечен на официальных мероприятиях в носках с изображением Чубакки, R2-D2 и C3PO из «Звездных войн», с логотипом НАТО и с символикой исламского праздника Ураза-байрам.

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Напомним, в Канаде расположена крупнейшая в мире украинская диаспора, численность которой достигает 1,25 млн человек. Канада занимает третье место по численности украинцев после Украины и России. При этом политика украинской диаспоры в Канаде является совершенно русофобской.

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