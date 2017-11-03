МИД Сербии: Украина пытается поссорить Белград и Москву

Белград, , 08:11 — REGNUM Посол Украины в Белграде Александр Александрович пытается испортить отношения между Сербией и Россией. Об этом заявил государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев. Заявление размещено на сайте ведомства.

«Я хотел бы обратиться к МИД Украины и правительству Украины с просьбой сообщить Александровичу о недопустимости подобного поведения», — сказал он.

Поводом для подобной реакции стало интервью Александровича, в котором он назвал Сербию инструментом в руках России, дестабилизирующим обстановку на Балканах.

Тончев отметил, что Александрович без каких-либо обоснований обвиняет Сербию в попытках дестабилизации ситуации в Македонии, осуществлении государственного переворота в Черногории и разжигании сепаратистских настроений в Боснии и Герцеговине.

«Хорошо, что интервью получилось недолгим, потому что далее Сербию, вероятно, обвинили бы в провоцировании Второй мировой войны в сотрудничестве с Москвой», — отметил представитель МИД Сербии.

В ответ на заявление Александровича о возможном участии сербских добровольцев в вооруженном конфликте на востоке Украины, Тончев напомнил о гражданах Украины, которые принимали участие в войнах на территории бывшей Югославии.

Госсекретарь МИД Сербии заключил, что тот факт, что Сербия ведет последовательную внешнюю политику, дающую серьезные результаты, подталкивает некоторых послов к крайне недипломатичному поведению по отношению к Сербии.

Ранее с обвинениями в адрес России в дестабилизации ситуации на Балканах и организации государственного переворота в Черногории выступил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, Россия якобы «пытается силой» определить новые международные границы, в частности, дестабилизировать регион и «разделить вас между собой, с Западом и остатком Европы».

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Сербия продолжат сотрудничество в строительстве железных дорог

Читайте развитие сюжета: В Сербии призвали выслать украинского посла