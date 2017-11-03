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Трамп о приезжающих по лотерее Green Card: «Не самые лучшие люди»

Политика

«Страны не отдают своих лучших, избранных»

Трамп о приезжающих по лотерее Green Card: «Не самые лучшие люди»
Иван Шилов © ИА REGNUM
США

Вашингтон, 3 ноября 2017, 08:04 — REGNUM  По Green Card, выигранным в лотерею, в США приезжают «не самые лучшие люди», заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Если вы посмотрите на лотерейную систему и на тех людей, которые приезжают в нашу страну по этой лотерее … Вы знаете, страны не отдают своих лучших, избранных», — считает глава Белого дома.

Напомним, 31 октября в Нью-Йорке произошел теракт, жертвами которого стали восемь человек. Исполнителем является выходец из Узбекистана 29-летний Сайфулло Саипов, выигравший Green Card в 2010 году в ходе ежегодного розыгрыша.

По словам Трампа, необходимо давать право на иммиграцию на основе «реальных заслуг» и «быть намного жестче» по отношению к таким розыгрышам, напомнив, что лотереи являются «любимым детищем демократов». Американский лидер пообещал, что «остановит это безумие».

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Как сообщало ИА REGNUM, американская администрация не исключает внесения Узбекистана в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на въезд в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом может ограничить въезд в США для граждан Узбекистана

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